[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡파트너스연합회(CPA)가 민주노총의 ‘심야기사 배송’ 방안에 대해 반대한다고 밝혔다.

CPA는 지난 3일 성명을 통해 “노동자의 해고는 ‘살인’이라고 주장하면서 심야 배송 택배기사들을 사실상 해고하려고 한다”며 “심야 배송이 아니라 사회적 대화를 폐지해야 할 판”이라고 비판했다. CPA는 쿠팡 위탁 택배기사 1만여명이 소속된 택배영업점 단체다.

CPA는 새벽배송 폐지를 ‘야간 택배기사 생계 박탈선언’, ‘택배산업붕괴 자해 행위’라고 표현했다. 이어 “진짜 택배현장의 목소리에 귀를 기울였는지 의문이며, 심야배송 경험이 없는 일부 인원의 억지 주장을 그대로 받아쓴 받아쓰기”라며 “택배기사에 진정성있는 사과가 필요하다”고 했다.

CPA는 민주노총의 야간 새벽배송 기사 2405명 대상의 긴급 설문조사를 공개했다. 조사결과 응답자의 93%가 ‘심야시간 배송 제한’을 반대한다고 답했다. 응답자의 95%는 “심야배송을 지속하겠다”고 했다.

야간배송의 장점으로 ‘주간보다 교통혼잡이 적고 엘리베이터 사용이 편하다’(43%)는 응답이 가장 많았다. 이밖에 ‘수입이 더 좋다(29%)’, ‘주간에 개인시간 활용 가능(22%)’, ‘주간 일자리가 없다(6%)’ 순이었다. 응답자의 70%는 “야간배송을 규제하면 다른 야간 일자리를 찾겠다”고 했다.

민주노총이 새벽배송 금지 대안으로 내놓은 오전 5시 출근(05~15시 근무), 오후 3시 출근(3시~24시 근무) 이원화 방안과 ‘주·야간배송 교대제’에 대해서도 각각 택배기사의 89%, 84%가 “반대한다”고 했다.

CPA의 입장문에 일각에서는 민주노총 택배노조를 제외한 택배기사들이 반대하는 것 아니냐는 반응도 나온다. 쿠팡의 새벽배송은 쿠팡 직배송 기사(7000여 명)를 대변하는 ‘쿠팡 노조’와 택배대리점 소속 퀵플렉서(2만여 명 추산)이 맡고 있는데, 주요 유관단체들이 모두 반대했기 때문이다. 택배업계에 따르면 새벽배송 배송기사는 전국 1만5000여 명으로 추산된다.