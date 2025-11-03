㈜마이크로디지탈, 세포배양 바이오 장비 분야 국내 유일 기업

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 세포배양식품 규제자유특구 참여기업인 ㈜마이크로디지탈이 산업통상자원부가 주관한 ‘2025 소재·부품·장비(소부장) 뿌리기술대전’에서 소부장 으뜸기업으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

‘소부장 으뜸기업’ 제도는 핵심 전략기술 분야에서 국내 최고 수준의 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 기업을 발굴해 글로벌 경쟁력을 확보하도록 지원하는 프로그램이다.

2021년 시작돼 올해 5기 선정을 포함, 총 100개 기업이 지정됐다.

이번에 선정된 기업은 정부 출연금 100억 원 내외 지원과 함께 수요기업과의 양산 테스트, 설비 투자, 규제 대응 등 다양한 실무적 지원을 받는다.

1·2기 선정 기업들은 이후 매출 51%, 시가총액 95% 증가 등 뚜렷한 성장세를 기록한 바 있다.

㈜마이크로디지탈은 올해 선정된 20여 개 으뜸 기업 중 바이오 소재·부품·장비 분야 유일 기업이다. 이 회사는 지난 2023년 의성군과 세포배양 산업 발전을 위한 업무협약을 체결하고, 2024년부터 의성 세포배양산업지원센터에 입주, 규제자유특구 사업에 참여하고 있다.

회사 측은 이번 지원을 기반으로 동물세포와 미생물을 동시에 배양할 수 있는 일회용 바이오리액터 체계를 구축하고, 인공지능(AI)을 활용한 차세대 바이오리액터 개발을 추진할 계획이다.

김경남 마이크로디지탈 대표는 “국내 바이오 소부장 산업은 여전히 외산 장비 의존도가 높다”며 “이번 선정 계기로 핵심 기술 국산화를 가속하고, 안정적인 공급망과 산업 생태계 자립 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.

김주수 의성군수는 “세포배양식품 규제자유특구를 중심으로 미래 전략산업 육성에 주력하고 있다”며, “앞으로도 지역 기업들이 기술 혁신과 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 정책·행정 지원을 확대하겠다”고 말했다.