‘숨길 수 없는 와삭함’이라는 독특한 컨셉과 소리까지 바삭한 독보적인 식감 그리고 제품 특유의 매력적인 매콤함으로 높은 판매 신장률과 함께 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 멕시카나치킨의 ‘와삭칸’이 콤보 제품을 출시하며 또 한번 치킨 시장의 화제를 모으고 있다.

멕시카나 치킨의 ‘와삭칸’은 이번 콤보 제품 출시를 통하여 기존 한마리, 순살로만 선택할 수 있었던 제품 옵션을 ▲콤보 뿐만이 아닌 ▲닭다리 ▲윙&봉까지 고객의 기호에 맞게 원하는 부위만 선택하여 구매할 수 있도록 구성의 폭을 확대하였으며, 멕시카나는 이를 통하여 소비자들의 제품 선택지를 다양화함으로써 기존 고객의 제품 만족도 향상과 함께 신규 고객의 추가 유입과 고객층 확대로 치킨 시장에서 브랜드 경쟁력 우위를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

멕시카나가 이번 새롭게 선보인 ‘와삭칸’ 콤보 제품은 국내산 신선육을 사용하여 높은 품질과 맛은 그대로 유지하면서 고객이 각자 취향에 맞게 원하는 부위만 선택하여 구매할 수 있어, ‘와삭칸’과 멕시카나치킨을 애용하는 기존 소비자는 물론 치킨을 선호하는 많은 고객들의 관심과 구매가 이어질 것으로 전망된다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “개인 취향과 다양성이 강조되는 소비 시장의 트렌드를 반영하여, ‘와삭칸’만이 가진 독특한 매력에 선택의 폭을 넓혀 고객 분들께 더욱 다양한 즐거움과 만족을 드리고자 이번 ‘와삭칸’ 콤보 제품을 출시하게 되었다. 앞으로도 저희 멕시카나는 소비자 니즈 변화와 트렌드를 적시에 캐치하고 분석하여, 고객 분들께 항상 최고의 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다할 것을 약속드린다. 저희 ‘와삭칸’ 콤보 제품과 멕시카나치킨에 앞으로도 많은 성원과 관심 부탁드린다”라고 전했다.

한편, 멕시카나의 ‘와삭칸’ 콤보 제품은 멕시카나치킨 자사앱을 포함한 모든 배달앱에서 4일부터 만나볼 수 있다.