유류비 200만원 지원 또는 36~60개월 제휴금융 저금리 할부 중 선택

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 지난 10월부터 진행된 어코드 하이브리드 및 어코드 터보 구매 고객 대상 프로모션을 11월까지 연장 운영한다고 3일 밝혔다.

어코드 하이브리드 구매 시 유류비 200만원 지원 또는 36~60개월 제휴금융 저금리 할부 중 선택 가능하며, 어코드 터보 모델 구매 시 유류비 150만원 지원 또는 동일 기간 저금리 할부 혜택을 제공한다. 또한 재구매 고객에게는 혼다 신차·중고차 구매 여부와 무관하게 전 차종 100만원 할인 혜택을 제공한다. 11월 내 구매 고객 전원에게는 혼다 스페셜 기프트도 함께 증정된다.

아울러 전국 혼다 자동차 전시장 및 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고(the go)’에서는 11월 한 달간 시승 이벤트가 진행된다. 11월 시승 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 1등 ‘발뮤다 문케틀’, 2등 ‘10만 원 주유 상품권’, 3등 ‘3만 원 파리바게뜨 상품권’ 등 다양한 경품을 제공하며, 이벤트 참가자 전원에게는 커피 쿠폰 2장이 증정된다.

혼다 자동차 전 차종은 온라인 플랫폼을 통해 구매할 수 있다.

한편, 혼다 어코드 하이브리드 11세대 모델은 모던한 디자인에 4세대 2모터 하이브리드 시스템을 갖췄다. 운전자가 의도한 대로 차를 제어할 수 있도록 돕는 모션 매니지먼트 시스템이 혼다 최초로 적용, 안정감 있는 스티어링 휠 조작이 가능하다.

또한, 업그레이드된 혼다 센싱 및 각종 첨단 안전사양으로 미국 IIHS TSP+ 최고 안전 등급을 획득했다.