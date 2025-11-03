[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]‘2025 문경약돌한우축제’가 지난달 31일부터 2일까지 오색찬란한 절경을 자랑하는 문경새재 도립공원 일대에서 성대하게 열렸다.

3일 문경시에 따르면 이번 축제에는 13만여명의 방문객이 방문해 총 8억여 원의 매출을 기록했다.

지난 2010년 첫 개최 이후 14주년을 맞은 문경약돌한우축제는 문경약돌한우의 우수성을 널리 알리고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

축제장을 찾은 방문객들은 900명이 동시에 이용 가능한 대형 구이터에서 시중가보다 20~33% 저렴한 가격으로 약돌한우를 맛볼 수 있는 특별한 미식 체험을 즐겼다.

또 현장에서는 다양한 체험 프로그램과 레크리에이션 행사가 함께 진행됐다.

새롭게 운영된 ‘한우 오락실’에서는 타이머 맞추기, 골든볼 차기, 해머 오락실 등을 함께 즐겼다.

그외 ‘팔씨름 국가대표 주민경을 이겨라 1 vs 100 이벤트’ 등 이색프로그램이 열려 참여형 축제의 장이 마련됐다.

신현국 문경시장은 “이번 축제가 지역경제에 활력을 불어넣은 만큼 내년에는 더욱 풍성하고 완성도 높은 프로그램으로 문경약돌한우를 대한민국을 대표하는 명품 한우 브랜드로 성장시키겠다”고 말했다.