6개월새 주가 12% 떨어졌는데 매입 없어 현금은 546조원 ‘사상최고’

[헤럴드경제=신동윤 기자] ‘오마하의 현인’으로 불리는 투자의 귀재 워런 버핏(95) 회장이 이끄는 버크셔 해서웨이(이하 버크셔)가 최근 주가 부진에도 불구하고 자사주를 전혀 매입하지 않은 것으로 확인됐다.

3일 버크셔 실적 보고서와 미 CNBC 방송에 따르면 버크셔는 올해 들어 지난 9월까지 자사주 매입을 실시하지 않았다.

버핏 회장은 지난 5월 연례 주주총회에서 2025년 말 은퇴한다는 계획을 전격적으로 밝혀 투자자들을 놀라게 한 바 있다.

버크셔 주가는 버핏 회장의 은퇴 계획 발표로 최근 6개월간 약 12% 하락했다. 같은 기간 뉴욕증시 대표지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 지난 6개월간 약 20% 상승한 것과 비교하면 주가 부진은 더욱 두드러진다.

주가 부진에도 자사주 매입은 전혀 실시하지 않은 반면 3분기 말 현금보유액은 3817억달러(약 546조원)로 늘어 사상 최고치를 기록하면서 투자자들을 더욱 당혹게 했다.

버크셔는 현금 배당 대신 자사주 매입 후 소각만으로 주주환원 정책을 펴는 것으로 유명하다.

‘가치투자’로 유명한 버핏의 투자 전략을 고려할 때 투자자들은 버크셔의 자사주 매입 중단 및 현금 비축을 미국 증시가 고평가됐다는 신호로 해석하는 경향이 있다.

버핏은 지난 2018년 주주 서한에서 버크셔 주가가 회사의 내재가치를 밑돌거나 자사주 매입 후 회사가 충분한 현금을 보유하고 있을 경우에만 자사주 매입을 실시한다는 원칙을 밝힌 바 있다.

회사의 내재가치는 미래 이익을 반영해 추산한 금액으로, 통상 내부 정보를 가진 경영진이 가장 잘 아는 것으로 여겨진다.

이 같은 매입 원칙에 비춰볼 때 주가 하락에도 불구하고 버핏과 그의 후계자인 그레그 에이블 부회장은 버크셔 주가가 여전히 내재가치보다 충분히 싸지 않다고 여기거나 향후 위기에 대응한 회사의 현금 보유액이 충분치 않다고 판단했을 가능성이 있다.

UBS는 버크셔가 시장에서 거래되는 주식 가격이 내재가치보다 15% 이상 싸졌을 때 자사주를 매입하는 게 일반적이라며 최근 주가 하락에도 불구하고 버크셔 주가는 내재가치 수준에 맞춰 거래되고 있기 때문에 자사주 매입 유인이 없다고 분석했다. 그러면서 내년까지 자사주 매입이 이뤄지지 않을 것으로 예상한다고 전망했다.