정상회담서 전략적 관계 수립

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령은 2일 로런스 웡 싱가포르 총리와의 정상회담에서 “각각 동북아시아와 동남아시아에서 첨단 산업과 혁신을 주도하는 양국이 그야말로 반짝반짝 빛나는 전략적 동반자 관계를 만들어 가면 좋겠다”고 했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 정상회담에서 “한국과 싱가포르의 관계가 이번 방문을 계기로 한층 더 발전하기를 바란다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “우리 양국은 공통점이 많다”며 “국토가 협소하고 자원이 부족하고 지정학적 환경이 어렵지만 인적 자본과 개방된 자유 무역 질서를 토대로 놀라운 성장을 이뤄냈다”고 말했다.

아울러 “최근 들어 양국의 발전을 가능하게 했던 국제 환경이 근본적으로 변하고 있다”며 “이런 중요한 시기에 전략적 동반자 관계를 수립한 것은 양국 발전에 크게 기여하게 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 “양국이 전략 환경 변화에 대응한 안보 협력, 자유 무역 질서 위기에 대응한 경제 협력과 인적 교류, 산업 환경 변화에 대응한 인공지능 첨단 기술 협력에 방점을 두고 전략적 동반자 관계를 추진해 나갔으면 좋겠다”고 덧붙였다.

이에 웡 총리는 “양국의 전략적 동반자 관계 격상을 환영하며, 앞으로 더 큰 일을 할 수 있는 교두보가 되기를 바란다”며 “녹색 산업, 디지털 산업, 그밖에 신성장 동력을 찾을 많은 부문에서 협력의 여지가 많다. 또 국방과 안보 측면에서도 협력의 여지가 많다”고 했다.

웡 총리는 “싱가포르와 한국의 국가 전략, 철학, 미래에 대한 전망이 유사하기 때문에 이렇게 많은 어려움에 처한 글로벌 시장에서 역내 파트너로서, 글로벌 파트너로서 함께 나아갈 수 있다고 생각한다”고 말했다.

웡 총리는 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아세안(동남아시아국가연합)에 참석한 후 지난달 29일 한국에 도착, 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정을 소화한 뒤 전날 서울로 이동했다.