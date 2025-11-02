[헤럴드경제=고승희 기자] APEC(아시아태평양경제협력체) 홍보대사인 가수 지드래곤(본명 권지용·37)이 아태 지역 정상들을 완전히 사로잡았다.

지드래곤은 지난달 31일 경주 라한호텔 대연회장에서 열린 ‘APEC 정상회의 환영 만찬’ APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 환영 만찬 무대에 섰다. 이날 만찬 이후엔 ‘나비, 함께 날다(Journey of Butterfly: Together, We Fly)’를 주제로 한 문화 공연이 열렸다.

지드래곤은 K-팝 아티스트로는 유일하게 APEC 정상 앞에서 10분간 공연을 이어갔다.

그는 “APEC 2025 홍보대사 가수 지드래곤입니다”라고 자신을 소개한 뒤, 지난해 10월 발표한 ‘파워’를 불렀다.

탄탄한 라이브 실력 못잖게 눈길을 사로잡은 것은 지드래곤의 패션이었다. 칼 라거펠트를 비롯해 세계적인 디자이너들의 뮤즈이자 한국 대중문화계의 트렌드 아이콘인 그는 우리나라의 전통 갓을 연상시키는 중절모에 진주 장식의 끈을 달라 재해석했다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기로 다시 한 번 ‘갓’의 인기가 치솟았기에, 지드래곤의 모습은 현실판 사자보이즈를 연상케 했다.

지드래곤의 무대에 정상들의 반응도 뜨거웠다. 마크 카니 캐나다 총리와 알베르토 반 클라베렌 칠레 외교장관, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리의 배우자 티나논 니라밋 여사는 휴대폰을 들어 지드래곤의 무대를 영상으로 담았다. 이날 지드래곤은 ‘홈 스윗 홈’, ‘드라마’까지 3곡을 불렀다.

지드래곤의 무대는 APEC 이후에도 화제가 되고 있다. 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 지드래곤의 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬 무대 영상을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다.

1일(현지시간) 베르나마 통신 등 현지 매체에 따르면 전날 안와르 총리는 자신의 인스타그램에 지드래곤이 자신의 노래 ‘드라마’를 부르는 36초 길이의 영상을 올렸다.

안와르 총리는 게시물에서 “말레이시아의 많은 K팝 팬들이 오늘 밤 지드래곤의 공연을 공유해 달라고 요청했다”면서 “그래서 팬들을 실망시키지 않기 위해 그의 공연 일부를 공유한다”고 밝혔다. 지드래곤의 영상을 올리며 ‘#K팝영원히’(#KpopForever)라는 해시태그도 붙였다.