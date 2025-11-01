[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주·전남의 상가 임대료와 투자수익률이 하락 추세를 보이는 가운데 공실률도 나아지지 않고 있다.

1일 한국부동산원의 ‘3분기 상업용부동산 임대동향조사’에 따르면 광주·전남은 대부분 유형의 부동산 상가 임대료가 지난 2분기보다 하락했다.

3층 이상이나 연면적 330㎡를 초과하는 중대형 상가의 ㎡당 임대료는 광주 2만1600원, 전남 1만2700원으로 각각 0.29%, 0.39% 하락했다.

전국 평균 임대료는 ㎡당 2만6500원으로 서울을 제외한 모든 지역에서 하락했다.

소규모 상가 임대료도 전국 평균은 ㎡당 2만600원이었으나 광주 1만6700원(-0.45%), 전남 1만900원(-0.52%)이었다.

한 건물에 여러 소유자가 있는 집합 상가의 임대료(전국 평균 2만6900원)는 광주 2만1000원(-0.11%), 전남 1만4900원(-0.28%)이었다.

오피스 임대료(전국 평균 1만8700원)는 ㎡당 5500원, 전남은 4600원으로 각각 0.51%, 0.57% 하락했다.

공실률도 대부분 유형의 상가에서 전국 평균보다 높았다.

오피스 공실률은 광주 18.4%, 전남 20.2%로 전국 평균(8.9%)보다 두드러지게 높았다.

중대형 상가 공실률은 광주 15.8%, 전남 13.4%로 전국 13.6%보다 다소 높았다.

소규모 상가 공실률은 광주 9.4%, 전남 10.0%(전국 8.0%)였다.

집합 상가 공실률(전국 10.5%)은 광주 8.5%, 전남 23.2%이었다.

공실률 문제가 좀처럼 해소되지 않으면서 투자수익률도 전국 평균보다 눈에 띄게 저조한 것으로 조사됐다.