2025 예천활축제&농산물축제 현장, 주민·관광객이 함께하는 특별 퍼포먼스와 나눔의 시간

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 가을의 정취가 짙어가는 1일, ‘2025 예천 활 축제&농산물축제’ 현장에서는 군민과 관광객이 하나 되는 특별한 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

예천의 대표 농산물인 쌀로 만든 ‘오색 가래떡 퍼포먼스’가 관람객들의 뜨거운 호응 속에 진행된 것이다.

이번 행사는 예천에서 생산된 친환경 고품질 쌀을 활용해 군민의 화합과 건강, 장수를 기원하고, 동시에 쌀 소비 촉진을 도모하기 위해 마련됐다.

‘오색 가래떡’은 화합‧발전‧건승‧장수‧부흥의 의미를 담은 ‘오색’과, 길게 늘어뜨려 장수를 상징하는 ‘가래떡’의 뜻이 어우러진 것으로, 예천의 하나 된 마음과 풍요로움을 상징한다.

이날 행사에서는 현장에서 직접 뽑은 가래떡을 주민과 관광객이 함께 길게 늘어뜨리며 예천의 단합과 지역의 번영을 기원하는 메시지를 전했다.

퍼포먼스가 끝난 뒤에는 참석자 모두가 가래떡을 나누어 먹으며, 축제장 곳곳에 따뜻한 웃음과 소통의 정이 퍼져나갔다.

축제장을 찾은 한 방문객은 “예천 농산물이 신선하고 맛있다고 소문이 나서 왔는데, 직접 만든 오색가래떡을 함께 나누니 더 특별한 추억이 됐다”고 소감을 전했다.

김학동 군수는 “한 해 동안 예천 농업의 가치를 지켜온 농업인들께 진심으로 감사드린다”며,“오색가래떡이 지닌 화합과 풍요의 의미처럼 군민과 관광객이 함께 즐기며 웃는 축제가 되길 바란다”고 말했다.

예천군은 앞으로도 지역 농산물을 활용한 다양한 체험 행사를 확대해, 예천만의 농업문화와 정을 널리 알릴 계획이다.

이번 ‘오색가래떡 퍼포먼스’는 단순한 퍼포먼스를 넘어, 예천이 하나로 이어지는 상징적인 순간으로 기억될 것이다.