평양에서 경제공동위원회 회의 열어

[헤럴드경제=서재근 기자] 북한과 러시아가 연일 결속 다지기에 나서는 모양새다.

1일 조선중앙통신에 따르면 북러 정부간 무역경제 및 과학기술협조위원회(이하 경제공동위원회)의 북한측 위원장 윤정호 대외경제상과 러시아측 위원장인 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관이 지난달 31일 만수대의사당에서 회담을 갖고, 협력 방안을 모색했다.

양측은 회담에서 북러 간 합의된 다방면적인 쌍무협력계획 이행을 추진하기 위한 문제들을 토론하고 회담의정서에 조인했다

러시아 대표단은 만수대의사당에서 김덕훈 당 비서를 예방한 뒤 방북 일정을 마치고 귀국했다.

북한과 러시아는 지난해 포괄적 전략적 동반자 관계 조약을 체결하고 북러 경제공동위원회의 상호 방문과 회담을 활발히 진행하고 있다.

코즐로프 장관은 지난 7월에도 모스크바-평양 직항 재개 후 첫 항공편으로 북한을 방문해 윤 대외경제상과 회담했다.

한편 최선희 외무상이 러시아와 벨라루스 방문을 마치고 지난달 31일 귀국했다.

최 외무상은 러시아에서 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 회담하고 블라디미르 푸틴 대통령을 접견한 데 이어 벨라루스에서는 민스크에서 열린 제3회 유라시아 안보 국제회의 본회의에 참석해 연설하고 막심 리젠코프 벨라루스 외교부 장관과 회담했다.