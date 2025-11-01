전국 휘발유 평균 판매가 지난주 대비 ℓ당 5.4원↑ 유류세 인하율 축소분 반영…“다음 주도 상승세 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 주유소 휘발유의 주간 평균 가격이 3주 만에 상승 전환했다.

1일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 10월 다섯째 주(27∼30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 ℓ당 5.4원 오른 1천666.5원이다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 10.9원 오른 1732.0원, 가격이 가장 낮은 대구는 7.7원 상승한 1639.5원으로 집계됐다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 ℓ당 평균 1675.5원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1639.6원으로 가장 낮았다.

경유 가격도 오름세를 보였다. 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 7.0원 오른 1541.7원을 기록하며 1주 만에 상승 전환했다.

이번 주 국제유가는 미·중 무역 갈등 진정과 미국의 대(對)러시아 제재 여파 지속 등으로 상승했으나 주요 산유국 협의체인 OPEC+의 증산 가능성으로 상승 폭은 제한됐다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 0.3달러 오른 65.8달러다.

국제 휘발유 가격은 2.5달러 상승한 79.6달러, 국제 자동차용 경유는 4.5달러 오른 93.0달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

대한석유협회는 “최근 이어진 국제 유가 상승에 1일부터 시작되는 유류세 인하율 축소분이 반영되면서 다음 주 국내 주유소 기름값도 상승할 전망”이라고 밝혔다.