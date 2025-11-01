[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 스쿨지원센터는 지난달 31일 본관 3층 대회의실에서 ‘2025학년도 스쿨제 도입 학생 설명회 및 역량강화교육’을 개최했다.

이번 설명회는 글로컬대학30 및 대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로, 대학 학사 구조 혁신의 핵심인 ‘스쿨제’ 전환에 따른 주요 내용과 향후 추진 방향을 재학생들과 공유하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 이정영 경영부총장을 비롯해 총학생회, 대의원회, 언론 3사, 학생홍보대사 등 스쿨제 편제 대상 학과 재학생 100여명이 참석했다.

대구보건대의 ‘스쿨제’는 유사 학문 분야를 통합·연계해 전공 간 경계를 허물고 융복합 교육을 강화하는 새로운 학사 체계다.

이를 통해 급변하는 보건의료 산업 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 전문성과 융합 역량을 갖춘 인재 양성을 목표로 한다.

행사는 이정영 경영부총장의 격려사를 시작으로 ▲‘미래 보건인이 갖춰야 할 핵심 역량’ 특강(김영근 교무처장) ▲‘스쿨제, 무엇이 달라지나’(민동기 스쿨지원센터장) 세션으로 진행됐다.

이어진 질의응답 시간에는 학생들의 다양한 의견이 오가며 개편에 대한 이해와 공감대를 높였다.

김영근 교무처장(작업치료학과 교수)은 “스쿨제는 우리 대학이 지역과 산업이 필요로 하는 글로벌 보건 인재 양성 대학으로 도약하는 출발점”이라며 “새로운 변화 과정에서 학생을 최우선으로 생각하고, 새로운 시스템 안에서 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 대구보건대는 이번 설명회를 시작으로 스쿨제의 안정적 정착을 위한 학생·교직원 간 소통을 강화하고 오는 12월과 1월에는 스쿨별 역량강화 캠프를 운영해 실질적인 학습 지원 체계를 마련할 계획이다.