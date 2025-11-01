11월 5일(수)~6일(목) 청약접수, 12일(수) 당첨자 발표

지하 4층 ~ 지상 최고 44층, 7개 동, 전용면적 84~104㎡ 아파트 897세대

세교지구 관문 입지, 공공지원민간임대주택으로 청약통장 없어도 접수 가능

포스코이앤씨는 31일(금) ‘더샵 오산역아크시티’의 견본주택을 개관하고 본격 임차인 모집 일정에 들어갔다.

경기도 오산 세교2지구 M1블록에 선보이는 이 단지는 지하 4층~지상 44층, 7개 동, 전용면적 84~104㎡ 아파트 897세대와 전용면적 84㎡ 오피스텔 90실로 구성된다. 이번에 공급되는 아파트를 전용면적별로 살펴보면 △84㎡A 346세대 △84㎡B 233세대 △104㎡ 318세대 등 수요자들에게 선호도 높은 중대형으로 이뤄져 있다.

청약 일정은 11월 5일(수)~6일(목) 양일간 청약 접수를 받는다. 당첨자는 12일(수)에 발표하며, 정당 계약은 21일(금)~22일(토) 2일간 진행된다.

모집공고일 기준 만 19세 이상, 대한민국 국적을 가진 무주택자, 무주택 세대구성원이면 청약통장 가입여부나 자산보유액, 거주지에 상관없이 누구나 청약 접수가 가능하다. 임차인의 경우 분양전환 우선권이 주어지며, 주택도시보증공사(HUG)의 보증이 적용돼 전세 사기나 임대 리스크에서도 안전하다.

여기에 계약금 5%로 초기 자금마련 부담을 덜었으며 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 각종 세금 부담에서도 자유롭다. 특히, 수도권 내 대규모 주택 공급이 예정된 가운데 최대 10년간 무주택 자격을 유지하면서 수도권 지역의 추후 시세를 관망할 수 있어 안정적인 내 집 마련 기회를 확보할 수 있다.

더샵 오산역아크시티는 지하철 1호선 오산역이 반경 600m 내에 위치해 있으며, 향후 단지 앞에서부터 오산역 방향으로 오산천을 가르는 연결도로가 신설(예정)되면 오산역을 더 가깝게 이용할 수 있을 전망이다. 오산역 외에도 GTX-C노선 연장, 수원발 KTX 등 교통망 확충(예정)도 추진되고 있으며, 세교2지구에서 오산IC(경부고속도로) 방향으로 신설 예정된 경부선철도횡단도로 개발이 완료되면 경부고속도로 이용이 더욱 편리해질 것으로 보인다.

또한, 세교2지구의 유일한 주상복합용지에 들어서 인프라가 풍부하다. 단지 내 대규모 상업시설에 음식점, 의료시설, 키즈시설 등 다양한 업종의 입점이 가능하기 때문에 향후 입점될 인프라를 단지에서 이용 가능하며 이마트 오산점, 롯데마트 오산점, 롯데백화점 동탄점, CGV 오산중앙점 등 편의시설이 가깝다. 아울러 오산천과 맞닿아 있어 오산천 변 산책로를 이용해 조깅, 산책 등 여가활동을 즐기기 좋다.

더샵 오산역아크시티는 상품성도 우수하다. 오산시 최고 층인 44층으로 조성돼 상징성이 높으며, 세대당 1.5대의 주차대수로 주변 단지 대비 넉넉한 주차공간을 확보했다. 전 세대가 남향 위주로 배치되어 있으며 알파룸, 현관창고, 안방 드레스룸 등 다양한 특화공간이 마련된다.

단지는 근린공원에 둘러싸여 있는 공원형 단지로 조성된다. 단지 중심에 위치한 ‘더샵필드’를 비롯해 선큰가든, 어린이놀이터 등이 마련되며 커뮤니티의 경우 스크린골프를 비롯한 골프연습장, 피트니스, 사우나 등이 들어서는 스포츠존과 스터디 공간, 북라운지 등이 마련된 에듀존 등으로 구성돼 단지 내에서 다양한 여가 시간을 보낼 수 있다.

임대주택에서는 보기 드물었던 주거 서비스도 제공된다. 반찬 딜리버리와 홈클리닝 서비스는 바쁜 일상 속 가사 부담을 덜어주고, 디지털 헬스케어 서비스를 통해 비대면 진료와 처방 등을 손쉽게 받을 수 있다. 가전∙가구 구독서비스는 개인의 취향과 자녀의 성장에 따라 경제적이고 간편한 주거 환경의 변화를 가능하게 해 줄 예정이다. 또한, 어린 자녀를 둔 부모들에게 인기 있는 키즈시설의 단지 내 입점을 통해 모든 세대가 만족하는 편리한 주거 경험을 제공할 계획이다.

포스코이앤씨 분양 관계자는 “더샵 오산역아크시티는 세교2지구의 관문 입지이자 세교2지구의 유일한 주상복합용지에 들어서 교통, 편의 등 편리한 주거 환경을 누릴 수 있고, 오산시 최고 층인 44층으로 조성돼 상징성이 높다”라며 “부동산 규제에서 자유로운 공공지원민간임대주택으로 공급돼 주거 안정성과 일반 분양 단지 대비 부담없는 계약 조건, 세금 절감 효과 등 실질적인 장점을 모두 누릴 수 있는 만큼 높은 관심이 기대된다”라고 말했다.

‘더샵 오산역아크시티’의 견본주택은 경기도 오산시 원동 일원에 위치해 있으며, 입주는 2029년 6월 예정이다.