STO (증권형토큰발행) 거래소 운영사 EDENA Capital Nusantara (대표 이욱)가 오는 31일 글로벌 암호화폐 거래소 BingX에 상장한다고 밝혔다. EDENA는 BingX 상장과 함께 11월 중 동남아시아 특정 국가 1위 거래소와 글로벌 5대 거래소에 추가 상장을 확정했다. 구체적인 거래소명은 조만간 공개 예정이다.

이욱 대표는 “인도네시아 최대 거래소 Indodax 상장 성공 이후 글로벌 주요 거래소들의 상장 제안이 이어지고 있다”며 “전 세계 투자자들이 우리의 STO 상품에 쉽게 접근할 수 있도록 거래소 네트워크를 확대하고 있다”고 말했다.

EDENA는 11월 20-21일 자카르타 풀만 호텔에서 열리는 ‘Web3 Week Asia 2025’의 타이틀 스폰서로 참여한다. 이 행사는 ‘The Capital’s Crypto Conference‘를 주제로 인도네시아 금융당국, Binance, OKX, Bybit 등 글로벌 대형 거래소들과 세계적인 블록체인 기업들이 총출동하는 동남아 최대 규모 Web3 컨퍼런스다.

또한 11월 28-29일 자카르타에서 개최되는 ‘Carbon Digital Conference Indonesia 2025’의 타이틀 스폰서 겸 공동 주최사로도 나선다. 이 컨퍼런스는 인도네시아 정부가 추진하는 탄소 중립 2060 목표 달성을 위한 국가 차원의 탄소금융 포럼으로, 프라보워 수비안토 대통령을 비롯해 환경산림부, 에너지광물자원부 등 정부 부처와 국영기업들이 대거 참여할 예정이다.

EDENA는 인도네시아와 이집트 정부와 긴밀히 협력하며 STO(증권형토큰발행) 거래소 런칭을 준비하고 있다. 인도네시아는 올해 4분기, 이집트는 2026년 1분기 정식 오픈 예정이다. 주요 사업으로는 인도네시아의 2억 7천만 인구와 방대한 탄소 흡수 잠재력을 활용한 탄소배출권 토큰화, 이집트 전 총리 이브라힘 마흐랍이 이끄는 BEK 그룹과의 2억 5천만 달러 규모 부동산 프로젝트 등이 진행되고 있다.

업계 관계자는 “EDENA가 인도네시아 정부 주도 행사들의 메인 스폰서로 참여하는 것은 현지에서의 위상을 보여준다”며 “곧 런칭할 STO 거래소와 정부와의 긴밀한 협력 관계가 다른 프로젝트들과의 차별화 포인트”라고 평가했다.

EDENA 측은 ▲10월 31일 BingX ▲11월 동남아 1위 거래소 ▲11월 글로벌 5대 거래소 ▲2026년 1분기 복수의 글로벌 메이저 거래소 상장 로드맵을 제시했다. 이욱 대표는 “최소 10달러부터 투자 가능한 실물자산 토큰화로 부동산, 탄소배출권 등에 누구나 쉽게 투자할 수 있는 길을 열 것”이라고 강조했다. BingX 거래는 한국시간 10월 31일 오후 9시부터 EDENA/USDT 페어로 시작된다.