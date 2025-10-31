차세대 양극재 기술 혁신 소재 국산화 공로 인정받아

[헤럴드경제=서재근 기자] 엘앤에프는 장성균 최고생산책임자(CPO)가 지난 30일 서울 조선팰리스에서 개최된 ‘제5회 배터리 산업의 날’ 기념식에서 배터리산업 발전 유공자로 선정되어 정부가 수여하는 산업포장을 수훈했다고 31일 밝혔다.

산업통상자원부가 주최하고 한국배터리산업협회가 주관하는 ‘배터리 산업의 날’은 국가 핵심 산업인 배터리 산업의 성과와 위상을 기념하고, 산업 종사자들의 헌신과 공로를 기리기 위해 제정된 행사다. 이번 행사에는 산업부 관계자를 비롯해 배터리 산업 관련 기업 대표와 유공자 등 약 250명이 참석했다.

장 CPO는 재임 기간 동안 차세대 양극재 기술개발과 양산 체계 구축을 통해 엘앤에프의 글로벌 경쟁력 확보에 핵심적인 역할을 수행했다. 특히 니켈 함량 95%의 울트라 하이니켈 니켈코발트망간알루미늄(NCMA) 양극재를 개발해 2025년 3월 양산에 성공했으며, 신규 전구체 공정 개발을 통해 생산능력(CAPA)을 200% 향상시키는 성과를 달성했다.

아울러 차세대 고밀도 리튬인산철(LFP) 양극재 시제품 생산에 성공함으로써 기술 포트폴리오를 다변화하고, 글로벌 리딩기업으로서의 위상을 더욱 공고히 했다.

기술 혁신 측면에서는 국가핵심기술인 양극소재의 원천기술 확보에 주력하고 있다. 그 결과 엘앤에프는 약 430건의 특허를 출원하고 125건의 특허 등록을 완료하였으며, 현재 약 120건의 특허에 대해 각국 특허청에서 심사를 받고 있는 중이다.

장성균 CPO는 “국가 핵심산업인 배터리 산업 발전에 기여한 공로로 산업포장을 받게 되어 매우 영광스럽게 생각한다”며 “이번 수훈은 엘앤에프 전 임직원이 함께 노력한 결과이며, 앞으로도 지속적인 기술 혁신과 품질 개선을 통해 K-배터리의 글로벌 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

엘앤에프 관계자는 “이번 수훈은 엘앤에프의 기술개발 노력과 성과를 공식적으로 인정받은 것”이라며 “앞으로도 차세대 양극재 기술 고도화와 생산 효율성 향상을 통해 글로벌 배터리 소재 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.