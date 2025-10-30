[헤럴드경제=고승희 기자] 1세대 뮤지컬 배우 남경주(61)가 문화체육관광위원회 국정감사에서 ‘뮤지컬산업 진흥에 관한 법률’(뮤지컬산업진흥법) 제정을 촉구했다.

남경주는 29일 국회 문화체육관광위원회 종합 감사에 참고인으로 출석, “뮤지컬산업진흥법이통과돼 (정부가) 제도적·정책적 지원을 해주면 뮤지컬계가 문화 브랜드로서 우리나라를 알리는 데 큰 역할을 할 수 있다”고 밝혔다.

뮤지컬산업진흥법은 지난해 6월 국회의 발의, 문화체육관광위원회 소위원회에서 심사 중이다. 뮤지컬계에선 오래도록 진흥법 제정에 각고의 노력을 쏟고 있다. 법안은 뮤지컬 관련 지식재산권(IP) 보호 시책 마련과 국내 창작뮤지컬 수출 및 지역 뮤지컬 산업 지원 등을 골자로 한다.

남경주는 뮤지컬 산업화에 대한 견해를 묻는 국민의힘 김승수 의원 질의에 “우리 뮤지컬이 세계에서 각광 받고 경쟁력을 인정받을 때, 어떻게 하면 우리 뮤지컬이 산업화의 길에 들어설 수 있을지에 대한 (정부의) 관심이 필요하다”며 “이런 때에 주도권을 놓치면 경쟁력을 갖추는 시기가 늦춰질 수 있다고 생각한다”고 답했다

오랜 시간 뮤지컬 산업의 성장을 이끈 주체이자, 지난 변화를 지켜봐온 그는 국내 뮤지컬은 그간 민간의 노력으로 성장했으나, 이젠 정부가 주도적으로 뮤지컬 산업화를 이끌어야 한다고 강조했다.

그는 “대극장 공연의 경우 제작비가 100억원, 중·소 뮤지컬도 30억∼50억원이 들어가는데 민간 주도로 해오다 보니 산업화에 한계가 있었다”며 “그동안 정책적 지원이 있었지만, 뮤지컬 분야가 조금 더 산업화 되려면 (정부의) 인식 전환이 필요하다”고 힘줘 말했다.

남경주의 제안에 최휘영 문체부 장관은 “취임 전에 뮤지컬 티켓 판매를 하는 기업에 있어서 뮤지컬 산업이 얼마나 빠르게 퍼지고 성장하고 있는지 잘 알고 있다”며 “전 세계적으로 우리 문화가 집중적으로 주목받는 이때 빠르게 움직여야 기회를 놓치지 않고 새로운 산업을 만들어낼 수 있다”고 밝혔다.

그러면서 “특히 대구 지역이 뮤지컬에 있어서 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 안다”며 “대구시가 준비 중인 ‘국립뮤지컬콤플렉스 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 하겠다”고 했다.