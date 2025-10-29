[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하)가 신청사 이전을 기념해, 관내 주민들이 함께 즐길 수 있는 ‘신청사 투어’를 오는 12월까지 운영한다.

이번 투어는 주민들이 신청사 주요 시설을 직접 살펴보며, 현장에서 다양한 의견을 나눌 수 있는 소통의 장으로 마련됐다. 난 23일 첫 회를 시작으로 12월 17일까지 매주 수요일 2개 동씩 총 9주간 진행된다.

회차별 15명 내외의 희망 주민을 대상으로 하며, 약 50분간 운영된다. 동작구 토박이인 구민 강사가 투어 가이드로 참여해 흥미를 더한다.

투어 참여를 원하는 구민은 거주지 동 주민센터로 유선 또는 방문 신청하면 된다.

여행 콘셉트로 구성된 투어는 2층에서 초대형 미끄럼틀 ‘동작 스타’를 탑승하며 시작된다. 동작스타는 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니’에서 MC 유재석이 타 화제가 됐다. 미끄럼틀 을 타고 지하 1층으로 이동한 뒤 오픈스튜디오 ‘3D 스케치 미디어 아트월 체험’ 및 ‘앵커체험’, 푸드코트 미식 탐방, 타임캡슐 희망 메시지 작성 및 소통 간담회를 진행한다. 이어 통합민원실(2층)과 정보자료실(4층) 등을 둘러보고, 대회의실에서 ‘45주년 기념 영상’을 시청한 뒤 기념사진을 찍으며 여정을 마무리한다.

특히 구는 참여 주민이 푸드코트 등 이용 시 할인 혜택을 제공해, 특별임대상가를 홍보하고 상권 활성화를 도모할 계획이다.

아울러 이번 투어가 주민들이 구청을 친숙한 공간으로 느끼는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

박일하 동작구청장은 “신청사 투어를 통해 누구나 즐기며 머물 수 있는 ‘이웃 같은 신청사’의 매력을 느끼시길 바란다”라며 “앞으로도 주민이 주인공이 되는 다양한 청사 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”라고 말했다.