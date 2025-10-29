29일 울산시와 투자양해각서 체결 720억원 들여 내년 6월 공장 준공

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 산업용 소재인 메틸메타크릴레이트(MMA)를 생산하는, LX그룹의 화학물질 제조 계열 ㈜LX MMA가 울산 온산국가산업단지에 메틸부틸에테르(MTBE) 합성공장을 신설한다.

김두겸 울산시장과 박종일 ㈜LX MMA 대표이사는 29일 울산시청 본관 7층 시장실에서 메틸부틸에테르 합성공장 신설 투자협약을 체결했다. 메틸부틸에테르(MTBE)는 석유·나프타 열분해 때 얻어지는 C4 유분 혼합물에서 이소부탄을 메탄올과 에스테르화 반응을 시켜 제조하는 무색의 액체로, 자동차용 휘발유의 옥탄가를 높이고 대기오염 저감을 위한 첨가제로 사용된다.

LX MMA는 이번 협약으로 울산 온산국가산업단지 내 720억원을 투자해 연산 15만t 규모의 메틸부틸에테르 합성공장을 내년 6월까지 건설한다. 인력 채용 시 지역 일자리 제공을 위해 울산시민을 우선 고용한다. 울산시는 인·허가 등 행정적 지원으로 공장 신설을 돕는다.

박종일 LX MMA 대표이사는 “이번 울산공장 신설로 산업용 핵심 원료의 내재화를 실현해 세계시장의 변동성에 선제적으로 대응해나가겠다”고 말했다.

김두겸 울산시장은 “지역 석유화학 산업의 고부가가치화와 지역경제 활성화를 위해 울산시 차원에서 적극적으로 지원하겠다”며 LX MMA의 울산 진출을 환영했다.

㈜LX MMA는 1991년 설립된 국내 최초의 메틸메타크릴레이트(MMA) 제조 기업으로, 전남 여수에서 메틸메타크릴레이트(MMA) 26만t을 생산하는 1·2·3공장과 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 12만t을 생산하는 1‧2공장을 갖추고 지난해 매출 8644억원‧영업이익 1345억원을 올리며 세계적 기업으로 도약하고 있다.