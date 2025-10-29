[헤럴드경제=장연주 기자] 금값이 숨고르기에 들어간 가운데, 구리 가격이 역대 최고치를 경신하면서 시장의 주목을 받고 있다. 최근 몇달 간 전세계 광산에서 생산 차질이 빚어진데다 미중 갈등이 봉합돼 제조업이 회복되면 반도체 등 전자제품과 재생에너지, 건설 분야의 수요가 늘어날 가능성이 커 구리 가격 상승은 당분간 이어질 것으로 예상된다.

29일 런던금속거래소(LME)에 따르면, 전날 구리 현물 가격은 t당 1만917달러에 거래를 마감했다.

이는 한달 전 보다 7.81% 오른 가격이다. 더욱이 지난 27일에는 장중 1만1094달러까지 오르며 17개월 만의 최고가를 경신하기도 했다.

구리에 투자하는 상품도 높은 수익을 내고 있다.

최근 일주일간 국내 유가증권시장에서 거래되는 원자재 상장지수펀드(ETF) 중 수익률 1등은 ‘TIGER 구리실물’(13.93%)이었다. ‘KODEX 구리선물(H)’도 10.43% 오르며 3위를 차지했다. 이에 비해, 금이나 은 가격을 추종하는 ETF는 이 기간 2~4%대 오르는 데 그쳤다.

구리는 도로·전력망 등 인프라와 전자·자동차 등 제조업에 사용되는 핵심 원재료다.

중국이 세계 최대 구리 소비국으로 꼽히는 만큼 양국 간 갈등이 해소되면 중국의 구리 소비도 늘어날 전망이다.

여기에다 최근 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 데이터센터와 전력망 증설로 인한 수요 증가도 꾸준하다.

블룸버그는 최근 “증권사 골드만삭스가 구리값 강세를 예고해 가격 상승을 주도했다”며 “골드만삭스는 보고서에서 대부분의 업계 관계자들이 향후 구리 가격이 몇개월에 걸쳐 사상 최고치 등극을 여러차례 시도할 것으로 내다보고 있다고 전망했다”고 보도했다.

구리 가격 상승은 최근 생산량이 줄어든 것도 한 원인이 되고 있다.

지난 달 인도네시아의 세계 최대급 구리 광산인 그라스버그 광산에서 사망 사고가 발생해, 광산 운영사의 내년 인도네시아 내 생산량이 약 35% 감소할 예정이다. 이와 함께 칠레·콩고민주공화국 등에서도 사고가 잇따르며 생산에 차질이 생겼다.

더욱이 구리 부족 사태는 내년에는 더 심화될 전망이다.

국제구리연구그룹(ICSG)은 “내년 구리 공급이 수요 대비 약 15만t 부족할 것”이라는 내용의 보고서를 발표했다.

이 같은 상황이 이어지면 구리 가격이 내년 톤당 1만2000달러까지 오를 수 있다는 관측도 나온다.

한편, 천정부지로 치솟던 금값은 빠르게 하락하고 있다.

뉴욕상품거래소에서 거래되는 금 12월물 가격은 트로이온스당 4000달러 밑으로 떨어졌다. 전날 종가 기준 3983.1달러로, 지난 20일 고점 대비 10%가량 낮다.