[헤럴드경제=최원혁 기자] 오는 30일 국회 행정안전위원회에 증인으로 출석 예정이던 백종원 더본코리아 대표가 국회에 불출석 사유서를 제출했다.

29일 국회와 식품업계에 따르면 백 대표는 지난 27일 해외 출장을 사유로 국감에 출석할 수 없다는 사유서를 제출했다.

더본코리아 측은 “백 대표는 수개월 전부터 제안이 왔던 동남아시아와 중국, 미국 등 현지 업체와의 K소스 협약을 위한 해외 출장으로 부득이하게 불출석 이유서를 냈다”고 설명했다.

그러면서 “지난주에 이해식 의원실에 불출석 사유를 구두로 설명했고 부사장과 해당 업무 담당자가 두 차례 의원실에 방문해 지역 축제와 관련된 자료를 제출했다”고 밝혔다.

백 대표는 국회 행안위 국감에 증인으로 출석해 지역축제 관련 의혹 및 법규 위반 사항에 대한 질의를 받을 예정이었다.

더본코리아에 따르면 백 대표는 미리 조율된 두 달 간의 해외 출장 일정을 소화하고 있다.

한편 백 대표는 지난 9월 시작한 해외 출장을 통해 태국 ‘지두방’, 대만 ‘신동양그룹’ 등 현지 업체들과 B2B(기업간거래) 소스 공급 및 한식 메뉴 관련 논의를 진행했다.

현재는 미국에서 B2B 소스 납품과 RMR(가정간편식) 관련 설명회를 진행 중인 것으로 알려졌다.