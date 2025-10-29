한국사회여론연구소(KSOI) 10월 5주차 정례조사 李대통령 지지율 3연속 하락세 멈춰…0.2%p 반등 10·15 대책 ‘잘했다’ 39.0% vs ‘잘 못했다’ 49.3%

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령의 국정운영 긍정 평가가 51.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 직전 조사보다 오차범위 내에서 소폭 반등하며 4주 연속 이어졌던 하락세가 멈춰 섰다. 10·15 부동산 정책 발표로 거센 반발에 부딪혔으나 여론조사 상 선방했다는 평가가 나온다.

한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 27~28일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 실시한 조사 결과(10월 5주차 정례조사)에 따르면 이 대통령의 국정운영 평가에 관한 질문에 51.5%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 반면 ‘잘 못하고 있다’는 응답은 43.6%로 나타났다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%P, 응답률은 5.3%)

KSOI 정례 여론조사는 이재명 정부 출범 후 추석 연휴를 제외하고는 통상 7월 첫째 주부터 격주 간격으로 발표됐다. 이 대통령 국정운영 긍정평가는 8월 4주차 조사에서 57.6%를 기록한 후 ▷9월 2주차 54.6% ▷9월 4주차 52.2% ▷10월 3주차 51.3%로 하향 곡선을 그려왔다. 이번 조사에서 직전 대비 지지율이 오차범위 내에서 0.2%p 반등하면서 4연속 하락을 막아섰다.

지역별로 보면 서울에서 국정운영 긍정평가가 43.6%로 조사돼 직전 조사 대비 0.2%p 떨어졌으나, 부정평가도 함께 떨어졌다. 서울 지역 국정운영 부정평가는 51.9%로 직전 조사보다 1.9%p 내려간 것으로 집계됐다. 경기·인천도 긍정평가와 부정평가가 52.4%로 직전 조사보다 0.1%p 떨어졌고 부정평가는 42.6%로 직전 조사 대비 0.7%p 상승했다.부정평가(55.5%)가 긍정평가(40.8%)보다 높은 대구·경북을 제외한 수도권 지역에서는 모두 긍정평가가 우세한 것으로 조사됐다.

이 대통령이 ‘잘하고 있는 분야’에 관한 질문에는 ‘경제 회복’이 24.3%로 가장 높게 조사됐다. ‘내란세결척결’ 9.6%, ‘외교안보’ 8.7%, ‘복지노동’ 8.2%, ‘국민통합’ 4.5%으로 뒤를 이었다. 반면 ‘잘 못하고 있는 분야’로는 ‘내란세력척결’(21.1%), 이 대통령 취임 후 KSOI가 조사한 9회 중 6회 연속 1위로 꼽혔다. 이어 ‘외교안보’(16.2%), ‘국민통합’(12.8%), ‘경제회복’(11.8%), ‘복지노동’(4.4%) 순으로 나타났다.

KSOI는 “이재명 정부에 대한 국정평가는 규제를 대폭 강화한 10·15 부동산대책이 발표됐음에도 직접적인 정책 영향 지역인 수도권에서 큰 변동 없이 전체적으로 하락세를 멈추고 상승세로 돌아섰다”고 분석했다. 또 “수도권에서는 어느 정도 정책이 예상돼 충격이 작았고 비수도권은 정책 연관성이 적어 상대적으로 영향을 덜 받은 것으로 보인다”고 했다.

KSOI는 “특히 연일 코스피 지수가 기록을 경신하며 경제회복에 대한 기대감이 높아짐에 따라 이러한 추세는 한동안 지속될 것으로 보인다”면서도 “아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 미국 관세 협상 추이가 주요 변수가 될 것”이라고 전망했다.

정당 지지도 조사에선 더불어민주당 41.4%, 국민의힘 36.4%로 나타났다. 직전 조사보다 민주당 지지율은 0.9%p 하락하고 국민의힘 지지율은 4.2%p 오르면서 양당 간 지지율 격차는 5%p로 좁혀졌다. 이어 개혁신당 2.9%, 조국혁신당 2.2%, 진보당 0.7%를 각각 나타냈다. ‘지지 정당 없음’은 12.6%로 조사됐다.

국정감사에 대한 부정평가가 52.6%로, 긍정평가 36.7%보다 15.9%p 높게 집계됐다. KSOI는 “현재 진행되고 있는 국감에 대한 부정적 평가가 집권여당인 민주당 지지도 하락에 영향을 미친 것으로 보인다”며 “특히 민주당 지지층 중 24.5%, 진보층 중 28.2%, 국정운영 긍정평가 응답자 중 22.3%가 국감에 대해 부정적으로 평가하고 있어 남은 국감 기간 민주당의 긍정적 대응이 필요할 것으로 보인다”고 분석했다.

10·15 부동산 대책에 대해서는 부정평가가 49.3%로 긍정평가 39.0%에 비해 10.3%p 높게 나타났다. KSOI는 “전반적인 국정평가에는 별다른 영향을 미치지 못했던 것과 달리 부동산 정책 자체에 대해서는 실질적 정책 효과를 고려하게 됨에 따라 규제에 대한 부정적 반응이 높게 나타난 것으로 보인다”며 “무엇보다 직접적 영향을 받게 되는 서울 지역의 부정평가가 전체 여론을 주도하고 있다”고 분석했다.

보유세 강화와 같이 수도권 집값 상승을 막기 위한 세제 개편에 대해서는 찬성 48.0%, 반대 39.1%로 조사됐다. 지역별로는 서울에서만 반대 의견이 51.3%로 찬성 37.3%에 비해 14.0%p 높게 나타났다. KSOI는 “다만 부동산 문제 해결을 위한 ‘보유세 강화’에는 서울을 제외한 모든 지역에서 찬성 의견이 높게 나타나고 있고 부동산에 비해 주식이나 예금 등 생산적 투자에 대한 선호도가 높아지고 있으므로 이러한 합리적 여론을 믿고 일관되게 정책 방향을 유지하는 것이 중요할 것”이라고 설명했다.