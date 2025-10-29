역사 강연부터 합창·첼로 공연까지… 세대 공감대 형성하며 독도 사랑 확산

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군이 11월 2일 한마음회관 대공연장에서 포항MBC와 공동으로 ‘2025 독도어울림 토크콘서트’를 연다.

한국사 대표 강사 최태성 커뮤니케이터가 강연에 나서 광복 80주년과 독도 수호 역사를 조명하며, 참석자들과 자유토론을 통해 독도 사랑과 국민 자긍심을 높인다.

이번 행사는 단순 강연을 넘어 청소년과 지역민이 함께 참여하는 참여형 행사로 기획됐다.

세대 간 공감대를 형성하고, 독도 사랑 실천 의식을 확산하는 계기가 될 것으로 기대된다.

가수 김정욱 무대, 주민 합창, 독도의용수비대 기념관 첼로 팀 공연 등 다양한 부대 행사도 준비되어 관객들에게 특별한 울림을 선사한다.

남한권 군수는 “독도가 단순한 섬이 아니라 우리 민족의 역사와 정체성이 깃든 소중한 영토임을 되새기는 계기가 되길 바란다”며, “독도 관련 교육과 홍보를 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 토크콘서트는 포항MBC에서 영상으로 제작돼 11월 중 TV 특집 프로그램으로 방영될 예정이다.