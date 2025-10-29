10월로 늦어진 추석연휴·입주지연 반영 영향 커

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난달 읍면동 경계를 넘어 거주지를 옮긴 사람이 4년 만에 최대치를 기록했다.

29일 국가데이터처가 발표한 ‘9월 국내 인구이동통계’에 따르면 지난달 이동자 수는 49만4000명으로 작년 동월보다 6.5%(3만명) 증가한 것으로 집계됐다. 이는 2021년 9월(56만6000명) 이후 동월 기준 4년 만에 가장 많은 수치다.

이동자 수는 장기적으로 고령화와 인구 감소 등으로 줄어드는 추세지만, 단기적으로는 주택 거래량과 입주 예정 아파트 물량 등의 영향을 받는다. 지난달 이동자 수는 작년과 달리 9월에 추석 연휴가 없던 점, 6∼7월 늘어난 주택거래가 입주 지연으로 뒤늦게서야 반영된 점 등이 영향을 미쳤다고 데이터처는 분석했다.

총이동자 중 시도 내 이동자가 65.6%, 시도 간 이동자가 34.4%로 각각 조사됐다. 작년 동월 대비 시도 내 이동자는 4.2% 증가했고 시도 간 이동자는 11.3% 늘었다.

인구이동률(인구 100명당 이동자 수)은 11.8%로 집계됐다. 작년 동월보다 0.7%포인트(p) 높아졌다. 인구이동률은 역시 2021년 13.4% 이후 최고치다.

9월 시도별 순이동(전입-전출)은 인천(3422명), 충북(861명), 충남(823명) 등 9개 시도에서 나타났다. 반면 서울(-3382명), 부산(-731명), 경북(-620명) 등 8개 시도는 순유출을 보였다.