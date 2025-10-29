10월로 늦어진 추석연휴·입주지연 반영 영향 커

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난달 읍면동 경계를 넘어 거주지를 옮긴 사람이 4년 만에 최대치를 기록했다.

29일 국가데이터처가 발표한 ‘9월 국내 인구이동통계’에 따르면 지난달 이동자 수는 49만4000명으로 작년 동월보다 6.5%(3만명) 증가한 것으로 집계됐다. 이는 2021년 9월(56만6000명) 이후 동월 기준 4년 만에 가장 많은 수치다.

서울 남산에서 바라본 서울 도심 아파트 모습. [연합]
이동자 수는 장기적으로 고령화와 인구 감소 등으로 줄어드는 추세지만, 단기적으로는 주택 거래량과 입주 예정 아파트 물량 등의 영향을 받는다. 지난달 이동자 수는 작년과 달리 9월에 추석 연휴가 없던 점, 6∼7월 늘어난 주택거래가 입주 지연으로 뒤늦게서야 반영된 점 등이 영향을 미쳤다고 데이터처는 분석했다.

총이동자 중 시도 내 이동자가 65.6%, 시도 간 이동자가 34.4%로 각각 조사됐다. 작년 동월 대비 시도 내 이동자는 4.2% 증가했고 시도 간 이동자는 11.3% 늘었다.

인구이동률(인구 100명당 이동자 수)은 11.8%로 집계됐다. 작년 동월보다 0.7%포인트(p) 높아졌다. 인구이동률은 역시 2021년 13.4% 이후 최고치다.

9월 시도별 순이동(전입-전출)은 인천(3422명), 충북(861명), 충남(823명) 등 9개 시도에서 나타났다. 반면 서울(-3382명), 부산(-731명), 경북(-620명) 등 8개 시도는 순유출을 보였다.


