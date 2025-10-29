[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] ‘2025 광주 빵 페스타’가 31일부터 다음 달 1일까지 이틀간 광주 김대중컨벤션센터 야외광장에서 개최된다.

행사는 광주관광공사와 광주RISE사업단 남부대학교컨소시움, 대한제과협회 광주전남지회가 주최한다. 광주 최초의 베이커리 축제로 지역 로컬 베이커리와 시민, 관광객이 함께 즐기는 체험형 미식문화 축제다.

광주를 대표하는 베이커리들을 ‘미미당’이라는 광주형 브랜드로 통합해 ‘빵빵한 유잼도시 광주’, ‘빵으로 여행하는 도시 광주’ 컨셉으로 기획됐다.

행사장은 ‘정원 속 베이커리’ 컨셉으로 꾸며져 관람객들에게 단순 구매를 넘어 풍요로운 가을 여행의 경험을 선사한다.

베비에르, 홀리데이인 광주, 윤슬베이커리 등 24개 광주 대표 베이커리의 100여 종 빵이 출품될 예정이다.

또 10개 이상의 로컬 크리에이터 채널이 참여해 축제를 실시간 홍보하고, ‘꿀잼도시 광주’ 이미지를 확산한다.

행사 기간 광주 제과·제빵 명장인 브레드세븐의 마칠석 명장을 초청, 지역 대학생·시민이 함께하는 토크콘서트를 마련했다.

지역 소상공인과 함께하는 플리마켓도 개최될 예정이다.

하이트진로음료 부스에서는 음료를 선착순 무료 증정하며, 광주김치축제 및 김대중컨벤션센터 방문객을 대상으로 ‘1만원 이상 구매 시 10％ 할인 쿠폰’도 배포된다.

관람객 교통편의를 위해 김치축제 현장(광주시청), 유스퀘어터미널, 국립아시아문화전당과 김대중컨벤션센터를 오가는 광주투어버스(DRT)도 상시 운영한다.

광주관광공사 관계자는 29일 “공사 인스타그램 사전 홍보게시물 조회수가 총 91만건을 돌파하며 큰 관심을 끌고 있어 행사 흥행도 기대된다”고 말했다.