267명 선발에 1만9091명 원서접수…평균경쟁률 71.5대1

[헤럴드경제=이태형 기자]7급 공채, 연구·지도직, 8·9급 경력채용 등 지방직 필기시험이 11월 1일 17개 시도에 마련된 66개 시험장에서 동시 실시된다.

행정안전부는 17개 시도의 원서접수 결과 이번 필기시험의 평균경쟁률은 24.5대 1로, 총 1059명 선발에 2만5896명이 지원했다고 29일 밝혔다.

시ˑ도별 경쟁률은 대구가 337.5대 1(선발 2명, 접수 675명)로 가장 높았고, 전북이 38.9대 1(선발 17명, 접수 662명)로 가장 낮았다.

7급 지원자 중 여성 비율은 55.9%(1만667명), 남성 비율은 44.1%(8424명)로 나타났다.

연령별로는 30세~39세가 42.6%(8,141명)로 가장 많고, 20세~29세가 41.9%(7,997명)로 그 뒤를 이었다.

한편, 연구·지도직은 347명 선발에 4917명이 지원해 14.2대 1의 경쟁률을 기록해 지난해(16.7대 1) 대비 다소 하락했다.

이날 함께 실시되는 공업·운전 등 일부 직렬에 대한 8·9급 필기시험은 전체 445명 선발에 1888명이 접수해 4.2대 1의 경쟁률을 보였다.

이번에 시행되는 7급 공채 등의 필기시험 결과는 11월~12월 중 각 시도별 누리집을 통해 발표될 예정이다.

박연병 행안부 차관보 직무대리는 “응시자들이 본인의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 17개 시도와 함께 시험 준비에 만전을 기하겠다”라며 “이번 시험으로 유능한 인재들이 공직에 입직하는 계기가 마련되기를 기대한다”라고 말했다.