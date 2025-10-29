1~7일 서리풀 악기거리 일대서 한국 현악기와 제작자 우수성 국제 무대에 알리는 축제 개최 국내외 한국인 제작자 7인 참여, 전시·연주·강연·판매 어우러진 종합 현악 축제로 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)와 서초문화재단(대표이사 강은경)은 11월 1일부터 7일까지 7일간 국내 유일 음악문화지구인 ‘서리풀 악기거리’ 일대에서 ‘2025 서리풀 K-스트링 페어’를 개최한다.

이번 축제는 2023년 ‘서리풀 악기 제작 전시회’라는 이름 아래 한국 현악기 제작 장인들의 우수성과 예술적 가치를 널리 알리고자 처음 시작됐다.

올해는 국내뿐만 아니라 이탈리아·영국에서 활동하는 한국인 제작자 7인이 참여해 전시·연주·강연·판매가 어우러진 종합 현악 축제로 진행된다.

개막 첫날인 1일 오후 1시 30분, 로데아트센터 콘서트홀에서 축제의 시작을 알리는 음악회가 개최된다. 서초구 홍보대사 대니 구, 한예종 박상민 콰르텟, 한예종 쥬베니스 콰르텟이 전시 출품 악기로 무대에 올라 모던 악기의 깊은 울림을 선보인다.

축제가 개최되는 7일간 로데아트센터 오케스트라실에서는 7명의 현악기 제작자가 만든 27점의 모던 악기 전시회가 열린다.

특히 둘째 날인 2일(일)부터는 현장에서 직접 악기를 연주해 볼 수 있는 ‘시연회’가 진행돼 방문객들의 즐거움을 더할 전망이다.

이어 3일 저녁 7시 30분, 로데아트센터 체임버홀에서는 뉴욕에서 활동하는 현악기 수리·복원 전문가 ‘김지민’ 마에스트로가 이끄는 ‘사운드 어저스트먼트 마스터클래스’ 강연이 열린다. 소리 조정 작업, 소리의 특성 등 악기의 예술성과 과학적 정밀함에 대해 공유하며 현악기 연주자와 제작수리가, 관객이 서로 호흡할 예정이다.

개막 첫날 진행되는 음악회는 뜨거운 인기로 모집이 마감되었으며, 악기 시연회와 강연은 홈페이지 및 포스터 QR코드 스캔을 통해 신청할 수 있다. 전시는 매일 오전 11시부터 저녁 7시까지 진행되며, 첫날인 1일에는 오후 3시 30분부터 관람 가능하다. 자세한 내용은 서리풀 악기거리 홈페이지를 확인하면 된다.

구는 이번 행사를 통해 한국인이 제작한 현악기의 우수성과 예술성, 산업적 가능성을 국제적으로 알려 K-클래식이 세계적으로 나아가는 발판이 되기를 기대하고 있다.

전성수 서초구청장은 “‘서리풀 K-스트링 페어’는 한국인이 제작한 현악기를 국제 무대에 알리는 중요한 축제”라며 “서리풀 악기거리가 지역 브랜드를 넘어 한국을 대표하는 클래식 음악 대표 중심지로서 세계로 도약하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.