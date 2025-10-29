매출 9547억원, 영업익 558억원 지역별 맞춤형 포트폴리오 적중

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대건설기계는 올해 3분기 연결기준 영업이익 558억원을 기록, 전년 동기 대비 30% 증가했다고 29일 밝혔다.

같은 기간 매출은 17% 늘어난 9547억원을 달성했다. 광산 장비의 수요 증가, 지역별 맞춤형 제품 포트폴리오로 인해 실적이 상승했다고 HD현대건설기계는 설명했다.

지역별로 살펴보면 북미·유럽 선진 시장이 수요 증가세로 전환됐다. 고수익 제품의 판매량이 확대되면서 매출이 증가한 것이다. 전년 동기 대비 유럽 매출은 32%, 북미는 8% 상승했다. 부품 교체와 유지 보수 중심의 애프터 마켓 시장에서는 경제형 부품의 라인업을 확대해 수익성을 개선했다.

신흥 시장에서도 견조한 성장세를 보였다. 특히 아프리카 매출은 전년 대비 무려 216% 성장했다. 에티오피아, 수단 등 금광 채굴과 인프라 개발 장비의 수요가 높은 국가를 중심으로 수주를 확대하면서 실적이 대폭 상승했다. 에콰도르를 비롯한 남미에서도 대형 장비의 판매 비중을 확대해 수익성을 높였다.

중국 시장 매출은 전년 대비 4% 늘었다. 인프라 공사 활성화 정책 영향으로 소형 장비 중심으로 수요가 확대됐다. 브라질 시장 매출은 전년과 유사한 수준을 유지했고, 인도 시장은 급격한 성장세를 기록한 이후 장비 판매량이 감소하고 있다.

HD현대건설기계 관계자는 “건설기계 시장이 지난 2분기 실적 반등에 이어 회복세로 전환됐다”며 “글로벌 생산거점별 생산 전문화를 통해 원가 경쟁력을 강화하고, 지역별 맞춤형 제품 포트폴리오로 수익성을 지속 확대하겠다”고 말했다.