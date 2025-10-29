[헤럴드경제=양대근 기자] KG모빌리티(KGM)는 올해 3분기 별도 기준 매출 1조1889억원, 영업이익 30억원을 기록했다고 29일 밝혔다.

매출은 지난해 동기 대비 36.7% 증가해 분기 기준 역대 최대를 기록했고, 지난해 3분기 영업손실 362억원을 냈던 데서 흑자로 돌아섰다. 당기순이익도 105억원으로 지난해 동기(466억원 적자)와 비교해 흑자 전환했다.

KGM은 무쏘 EV와 토레스 하이브리드 등 글로벌 시장 신차 론칭 확대 등을 통한 수출 물량 증가와 수익성 개선 및 환율효과에 힘입어 올해 들어 3분기 연속 흑자를 달성했다고 설명했다.

3분기 판매는 2만9116대로 지난해 1분기(2만9326대) 이후 6분기 만에 분기 최대 판매를 기록하며 지난해 대비 20.9% 증가했다. 누계 판매는 8만2388대로 작년 대비 증가세(2.2%)로 돌아섰다.

차종별로는 무쏘 EV가 지난달까지 국내 시장 누계 판매 6311대를 기록해 올해 연간 목표(6000대)를 조기 달성했다.

무쏘 EV를 포함한 무쏘 스포츠&칸 등 픽업트럭의 9월 누계 판매는 1만2679대로 국내 픽업 판매(1만9683대)의 64.4%를 차지했다.

KGM은 지난달 글로벌 론칭을 시작한 무쏘 EV와 토레스 하이브리드의 국가별 출시가 본격화하면 판매 물량은 더욱 늘어날 것으로 기대했다.

KGM 관계자는 “수출 물량 증가는 물론 고객 중심의 판매 정책 확대 등 내수 시장 대응에도 전력을 기울여 판매 증대와 함께 수익성을 개선할 것”이라고 말했다.