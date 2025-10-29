[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 한국해양진흥공사는 2025년 10월부터 투명하고 책임 있는 경영체계 강화를 위해 국제표준인 부패방지경영시스템(ISO37001) 2년차 인증과 새롭게 준법경영시스템(ISO37301) 인증을 취득했다고 29일 밝혔다.

ISO37001은 조직 내 금품수수, 부정청탁 등 부패행위를 예방·감시 하기위한 국제표준이며, ISO 37301은 조직의 법적·윤리적 의무 준수 여부를 체계적으로 관리·평가하기 위한 준법경영 국제표준이다.

해진공은 작년 부패방지경영시스템(ISO37001)을 취득한 이후, 전사적 반부패 활동과 내부통제 강화 노력을 지속해 왔으며, 이번 인증 심사에서도 청렴리스크 관리 및 청렴활동에서 우수한 평가를 받았다.

또 이번 준법경영시스템(ISO37301) 신규 인증 취득은 부패방지 중심의 관리체계를 넘어 조직 전반 법규 준수, 윤리경영, 인권 등 준법리스크 관리체계로 확산 등 윤리·준법경영을 조직문화로 정착 시키기 위한 지속적인 개선 노력을 높이 평가했다.

해진공 안병길 사장은 “이번 부패방지와 준법경영 인증은 단순한 유지가 아니라 조직의 신뢰와 지속가능성을 담보하는 핵심 경영가치”라며 “앞으로도 청렴과 준법이 일상화된 조직문화를 정착·실천하여 국민의 신뢰와 투명하고 책임 있는 경영으로 미래 해양산업 발전을 선도하는 기관이 되겠다”고 밝혔다.

한편 해진공은 지난 4월 24일 서울시 서대문구에서 열린 ‘제22회 윤경 CEO 서약식’에 참여해 안병길 사장의 윤리경영 실천 의지를 표명했으며, 7월 4일 ‘노사 공동 윤리경영 서약식’을 개최, 전 구성원의 윤리경영과 청렴 실천 기반을 마련했다.