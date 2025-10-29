“고부가 제품 수요 증가”

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성전기가 올해 3분기 인공지능(AI)·전장·서버 등 고부가제품 수요 증가에 힘입어 시장 전망치를 웃도는 성적을 기록했다.

삼성전기는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 2603억원으로 지난해 동기보다 15.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

매출은 2조8890억원으로 작년 동기 대비 10% 증가하며 사상 최대 분기 매출을 달성했다.

삼성전기는 AI·전장·서버 등 고부가제품 수요 증가가 실적 증가를 견인했다고 설명했다.

컴포넌트 부문의 3분기 매출은 산업·전장 및 IT 등 전 응용처에 적층세라믹커패시터(MLCC) 공급이 증가하면서 전년 동기보다 15% 늘어난 1조3812억원이다.

패키지솔루션 부문 매출은 5932억원, 광학솔루션 부문 매출은 9146억원을 기록했다.

4분기에도 전장·AI 등 고부가제품의 견조한 수요가 지속될 것으로 전망되는 가운데 삼성전기는 AI 서버용·첨단운전자지원시스템(ADAS)용 MLCC, AI가속기 플립칩 볼그리드 어레이(FCBGA) 등 제품 공급 확대를 추진할 계획이다.