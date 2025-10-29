차세대 통신 기술 경쟁력 확보

LG전자가 KT와 손잡고 미래 통신산업의 기반으로 주목받는 ‘양자 인터넷 통신’ 분야 공동 연구개발을 추진한다. 초(超)보안 능력으로 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

LG전자는 최근 서울 서초구 KT우면연구센터에서 제영호(왼쪽) LG전자 C&M표준연구소장, 이종식(오른쪽) KT 미래네트워크연구소장 등 양사 관계자가 참석한 가운데 ‘양자 인터넷 공동 연구개발 및 기술 협력’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 ▷양자 직접 통신 기반 초보안 네트워크 구축 ▷양자 중계기 및 네트워크 요소기술 개발 ▷검증 및 실증환경 구축 ▷국내외 표준화 대응 및 생태계 조성 등을 공동 추진한다.

인공지능(AI), 로봇 등 첨단 기술이 급속도로 발전하면서 통신 보안의 중요성이 높아지는 가운데, 양자 직접 통신(QDC·Quantum Direct Communication)의 초(超)보안 능력을 앞세워 차세대 통신 기술 경쟁력 확보에 속도를 낸다는 전략이다.

양자 직접 통신이란 큐빗(Qubit)과 같은 양자 정보를 이용해 데이터를 주고받는 기술로, 기존 통신 대비 획기적으로 높은 수준의 보안성을 제공한다. 박지영 기자