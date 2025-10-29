제일기획이 제작한 프롭테크 기업 직방의 브랜드 캠페인(사진)이 공개 2주 만에 유튜브 누적 조회수 3500만회를 돌파하며 뜨거운 반응을 얻고 있다. ‘부동산은 직방으로 하는 거야’를 슬로건으로 내건 이번 캠페인은 배우 전지현을 모델로 기용해 고급스럽고 신뢰감 있는 브랜드 이미지를 강조했다. 이번 캠페인은 3040 여성의 주거 결정권이 강화되고, 주거 가치관이 다양해지는 트렌드에 맞춰 기획됐다. 박지영 기자


