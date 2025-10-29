28일 서울특별시사회복지협의회가 주관하는 제17회 ‘서울 사회복지 걷기대회’ 후원 뚝섬한강공원 일대 3km 걷기에 시민·공사 가족·사회복지기관 관계자 등 1,700명 참여 걸음 수와 매칭한 2천만 원 기부...지역사회 에너지 취약계층 한파 지원에 쓰일 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 백호)는 28일 뚝섬한강공원 일대에서 열린 서울 사회복지 걷기대회를 후원, 참가자들의 걸음 수와 매칭한 2000만 원의 기부금을 서울특별시사회복지협의회에 전달했다.

올해로 17회를 맞는 서울 사회복지 걷기대회는 서울특별시사회복지협의회(서울특별시·서울교통공사 사회공헌 협약기관)가 주최, 서울특별시·서울교통공사·에쓰오일(S-OIL)·한국사회복지공제회 등이 후원하는 건강 나눔 축제다. 지난해까지 누적 참여 인원은 약 10만 2천여 명이다.

이번 대회는 뚝섬한강공원 수변 무대부터 잠실대교까지 왕복 3km를 걷는 방식으로 진행됐다. 사전 참가 신청을 한 시민과 서울교통공사 임직원 및 가족을 비롯해 김현훈 서울특별시사회복지협의회장, 전철진 서울교통공사 성과처장 직무대행, 서경섭 S-OIL 상무, 사회복지기관 관계자 등 1700여 명이 참여했다.

공사는 대회 취지에 따라 참여자들의 걸음 수와 매칭한 2000만 원의 기부금을 서울특별시사회복지협의회에 전달했다. 기부금은 지역사회 에너지 취약계층을 위한 한파 지원에 쓰일 예정이다.

공사는 서울특별시여성가족재단과 협력해 대회 참여자들을 대상으로 저출산 정책 홍보를 실시했다. 행사장 내 별도의 홍보부스를 운영하며 다태아 안심보험 지원사업, 자녀 출산 무주택가구 주거비 지원사업, 육아휴직·출산휴가·인센티브 등 3종 지원사업 등을 소개하는 홍보물을 배부했다.

향후 공사는 난임으로 어려움을 겪고 있는 취약계층 지원 등 저출생 극복을 위한 후원도 추진할 예정이다.

백호 서울교통공사 사장은 “시민의 발이자, 삶의 공간인 서울 지하철이 모두가 함께 걷는 행복한 서울을 만들어 가는 일에 2년 연속 동참하게 되어 무척 뜻깊다”며 “시민과 함께 걷는 발걸음이 더 따뜻한 서울을 만드는 출발점이 되도록 앞으로도 사회적 연대와 나눔 실천에 적극 나설 계획”이라고 말했다.