구, 지난 7월 보류 판정 후 김기현 동대문구 부구청장 시와의 소통에 총력...‘서울시립동대문도서관’건립 본격 추진…동북권 문화 균형 이끈다

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 서울시 투자심사위원회가 지난 21일 전농동에 건립 예정인 서울시립동대문도서관(서울대표도서관) 안건을 최종 통과시켰다고 밝혔다.

구가 시와 긴밀히 협력해 추진해 온 도서관 건립 사업이 재심사를 통과하며 최종 확정됨으로써 본격적으로 추진된다.

시 투심위는 지난 7월 “사업 운영 계획에 대한 보완이 필요하다”며 ‘보류’ 결정을 내린 바 있다.

이에 구는 이필형 구청장을 필두로 실무진들이 전사적으로 나서 시에 긴밀하게 협조하며 시 사업부서(문화시설과)와 ‘도서관 기능 외에도 전시·공연·가족 공간을 포함한 복합문화공간으로의 계획’을 보완하는 한편, 주민 의견을 반영하기 위해 다양한 노력을 기울였다. 결국 구민의 염원과 시· 구의 적극적인 협력에 따른 성과라는 평가다.

서울시립동대문도서관은 연면적 2만5531㎡(약 7700평) 규모로 저탄소 친환경 목조건축 시범사업으로 추진된다. 태양광·패시브 설계·옥상정원 등을 적용해 에너지 절약과 탄소 감축을 실현하는 친환경 공공건축물로 조성될 예정이어 서울을 대표하는 동북권 지역의 새로운 랜드마크로 자리매김할 전망이다.

또 대표 도서관으로서의 정체성 유지를 위해 서고 등 자료 이용 공간을 추가 확보할 예정이다. 서울시 공공도서관 통합관리시스템도 도입되어 시민이 한 번의 가입으로 서울시립도서관 서비스를 모두 이용할 수 있게 된다.

도서관 내부에는 서울50+캠퍼스, 서울시민대학, 서울형 키즈카페 등이 함께 들어서 모든 세대가 배우고 즐길 수 있는 복합문화·교육 공간으로 운영된다. 이를 통해 동북권 시민의 평생학습 기회 확대와 지역 문화 균형 발전에 기여할 것으로 기대된다.

이필형 동대문구청장은 “서울시립동대문도서관은 구민의 오랜 숙원사업이자 서울시와 동대문구가 함께 일궈낸 성과”라며 “서울시와 협력해 시민이 체감할 수 있는 열린 복합문화공간으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

서울시립동대문도서관은 2026년 말 착공해 2030년 준공을 목표로 하고 있다.