트럼프 대화 제의 침묵 속 전략순항미사일 발사 北 전략순항미사일 트럼프 머물던 日 사정권 둬 北, 트럼프 일본인 납북자 가족 면담 불편할 듯 최선희 “美 ‘미친’ 군잠재력 확장 긴장 고조시켜”

[헤럴드경제=신대원 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 만나자는 제안에 김정은 북한 국무위원장은 전략순항미사일 시험발사로 응수했다.

북한은 28일 서해 해상에서 함대지 전략순항미사일을 시험발사한데 이어 트럼프 대통령이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 한국을 찾은 29일 이 같은 내용을 공개했다.

북한이 트럼프 대통령의 김 위원장과 만남 제안에 아무런 반응을 내놓지 않고 있는 상황에서 우회적으로 거부 의사를 밝힌 게 아니냐는 관측에 무게가 실린다.

북한 조선중앙통신은 “미사일총국은 28일 조선 서해해상에서 해상대지상 전략순항미사일 시험발사를 진행했다”며 “함상발사용으로 개량된 순항미사일들은 수직발사돼 서해 해상상공의 설정된 궤도를 따라 7800여s(초)간 비행해 표적을 소멸했다”고 보도했다.

비행거리를 언급하진 않았지만 2시간10분 간 비행했다는 주장대로라면 시험발사 당시 트럼프 대통령이 머물고 있던 일본열도를 사정권에 둔다는 얘기다.

시험발사를 참관한 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장은 “전쟁 억제수단들의 적용 공간을 부단히 확대해나갈 데 대한 당중앙의 전략적 기도대로 우리 핵무력을 실용화하는 데서 중요한 성과들이 이룩되고 있다”고 의미를 부여했다.

박 부위원장은 “국가수반은 이미 강력한 공격력으로서 담보되는 억제력이 가장 완성된 전쟁 억제력이고 방위력이라고 정의했다”면서 “우리는 자기의 전투력을 끊임없이 갱신해나가야 하며, 특히 핵전투 태세를 부단히 벼리는 것은 우리의 책임적인 사명이고 본분”이라고 강조했다.

북미대화에는 침묵하면서 핵무력 실용화와 핵전투 태세 강화 의지만 재확인한 셈이다.

북한이 시험발사한 전략순항미사일은 최대사거리 2000㎞로 알려진 화살 계열 순항미사일로 추정된다.

유용원 국민의힘 의원은 “지대지를 함대지로 개량한 화살계열 순항미사일로 앞서 ‘국방발전-2025’에서 공개한 순항미사일과 동형으로 추정된다”며 “최현함급 구축함에 탑재해 시험발사도 이어서 진행할 것으로 보인다”고 분석했다.

통신은 전략순항미사일 시험발사 소식을 전하면서 박 부위원장이 5000t급 신형구축함 ‘최현함’과 ‘강건함’ 해병들의 함 운용훈련과 무기체계 강습 실태를 파악하고 해병들의 군사실무적 자질을 높이기 위한 과업을 지도했다고 보도했다.

유엔 안전보장이사회 제재 결의에 위배되는 북한의 탄도미사일과 달리 순항미사일에 대해서는 탐지·추적하더라도 일일이 공개하지 않는 군당국은 이번 발사 징후를 사전에 인지하고 대비했다고 밝혔다.

합동참모본부는 “전날 오후 3시께 북한 서해 북부해상에서 순항미사일을 포착했고 세부 제원은 한미 정보당국이 정밀분석 중”이라면서 “군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하며 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 강조했다.

이와 함께 북미대화의 ‘키맨’으로 주목받는 최선희 북한 외무상은 러시아에 이어 벨라루스를 방문한 자리에서 미국을 향해 고강도 비난을 쏟아냈다.

벨타통신에 따르면 최 외무상은 28일(현지시간) 벨라루스 민스크에서 열린 제3회 유라시아안보국제회의 본회의 연설에서 “오늘날 세계 안보는 주로 미국의 행동들로 크게 흔들리고 있다”며 “한반도와 동북아시아 상황은 여전히 불안정하다. 잠재적 핵무기 사용 시나리오를 포함해 북한을 겨냥한 다양한 군사 훈련과 행동도 보인다”고 주장했다.

또 “우리는 핵 충돌 위협과 한반도 안보 위협에 직면했다”면서 “미국은 ‘미친’ 군 잠재력 확장이 안보에 기여한다고 설명하지만 실제로는 긴장만 고조시킬 뿐”이라고 비난했다.

결국 김 위원장이 트럼프 대통령의 잇단 ‘러브콜’에도 불구하고 지금은 대화보다는 핵무력을 위시한 국방력 강화를 우선시하겠다고 판단한 것 아니냐는 해석이 뒤따른다.

일각에선 트럼프 대통령의 만남 제안이 김 위원장 입장에선 기대에 못 미쳤을 것이란 관측도 제기된다.

트럼프 대통령은 판문점 회동이 성사됐던 2019년 6월엔 소셜미디어를 통해 비무장지대(DMZ)에서 김 위원장과 만나자는 의사를 직접 밝혔지만, 이번엔 기자들의 질의에 답변하는 과정에서 김 위원장이 만나고 싶어 한다면 만날 수 있다는 식으로 얘기했다.

트럼프 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리와 함께 일본인 납북 피해자 가족들과 만난 것 역시 인권문제에 극도로 예민한 반응을 보여온 북한으로서는 불편한 지점일 수밖에 없다.

트럼프 대통령은 이 자리에서 김 위원장과 만날 경우 납북문제를 논의할 것이냐는 질문에 “우리는 그 문제를 논의하게 될 것”이라고 답변했다.

트럼프 대통령이 언급한 제재 문제도 북한이 오랜 대북제재에 따른 내구력을 갖게 되고 중국, 러시아 등 든든한 ‘뒷배’를 확보하게 된 상황에서 매력이 떨어진다는 평가가 우세하다.

조현 외교부 장관은 전날 국회 외교통일위원회 종합감사에서 “북한은 2017년, 2018년과 비교해 보면 러시아와 동맹을 맺었고, 중국과 관계도 강화됐기 때문에 조금 더 청구서를 키우고 있지 않을까 생각도 든다”고 말했다.