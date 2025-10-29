[헤럴드경제=박혜림 기자] 티맵모빌리티가 주행 빅데이터를 소비자 라이프스타일 및 소비 트렌드 변화를 파악하는 지표로 활용하고 있어 눈길을 끈다.

티맵모빌리티는 27일 인천 파라다이스시티에서 열린 글로벌 미식 포럼 ‘넥스트 가스트로노미 2025 코리아(Next Gastronomy 2025 Korea)’에서 ‘티맵 주행 데이터로 발견한 미식 인사이트’를 주제로 전국 주요 맛집 방문 트렌드를 분석한 결과를 발표했다고 29일 밝혔다.

주요 주제로 ‘로컬 맛집의 프랜차이즈 비율’, ‘전체 기준 단골 맛집 데이터’, ‘연령대별 방문 성향 비교’, ‘현지인과 외지인 간 인기 맛집 차이’, ‘장거리 맛집 데이터’ 등이 포함됐다.

분석 결과, 이용자들은 맛집을 찾아내는 행위는 물론, 해당 식당으로의 이동 자체를 하나의 경험으로 인식하고 있었다. 이동 데이터를 소비자들의 라이프 스타일 및 소비 트렌드의 변화 양상을 해석하는 신뢰 높은 지표로 활용한 것이다.

티맵모빌리티는 이날 발표에서 주행 빅데이터를 토대로 한 장소 추천 서비스 ‘어디갈까’도 소개했다. 어디갈까는 주행 데이터를 실시간 반영해 인기 있는 장소를 추천한다는 점에서 정보 신뢰도가 높고, 여러 채널로 흩어진 정보를 일일이 찾아야 하는 번거로움을 줄여줄 수 있는 게 특장점이다.

전창근 티맵모빌리티 프로덕트 담당은 “주행 데이터를 통해 실제 이동과 방문의 흐름을 관찰함으로써 국민의 미식 트렌드를 입체적으로 이해할 수 있다”며 “다양한 산업과 협업을 확대해 빅데이터 기반 인사이트 활용을 넓혀갈 계획”이라고 말했다.

한편, 파라다이스그룹과 프랑스 미식가이드 ‘라 리스트(La Liste)’, 한-유럽 공동 싱크탱크 ‘KEY(Korea Europe & You)’, 미식 큐레이션 플랫폼 ‘메티즌(Metizen)’이 공동 주최한 이번 포럼에는 글로벌 미식 전문가와 오피니언 리더들이 참석해, 지속가능성과 혁신, 문화적 가치를 중심으로 변화하는 소비자 트렌드와 산업 환경에 맞는 한국 미식의 발전 방향을 모색했다