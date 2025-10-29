기후위기 대응·보훈문화 확산 등 활발한 입법 활동 인정… “시민 신뢰에 보답하는 의정 펼칠 것”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시의회 손성호 의원이 ‘제8회 2025 지방자치 의정대상’을 수상했다.

이번 시상식은 지난 28일 서울 국회의원회관 대회의실에서 (사)한국유권자중앙회 주최로 열렸다.

손 의원은 제9대 영주시의회에 입성한 이후 기후위기 대응, 보훈문화 확산, 의정투명성 강화, 시민 안전 제도화 등 다양한 분야에서 활발한 입법 활동을 펼쳐왔다.

특히 행정사무 감사와 업무보고를 통해 시정 전반을 세밀히 점검하며 행정의 투명성과 책임성 제고에 앞장섰으며, 지역 주민들의 생활 불편 민원을 직접 현장에서 확인하고 해결책을 모색하는 등 ‘현장 중심의 민생 의정’에 주력해 왔다.

손 의원은 “이번 수상은 시민 여러분의 신뢰가 만든 결과”라며 “앞으로도 지역 현안 해결과 시민 불편 해소를 위해 투명하고 책임 있는 의정활동을 이어가겠다”고 소감을 전했다.

한편 ‘지방자치 의정 대상’은 한국 유권자중앙회가 매년 지방의회 발전과 지역사회 기여도가 높은 의원을 선정해 수여하는 상이다.

정명대상조직위원회와 국민선거감시단, 유권자정책평가단의 엄격한 심사를 거쳐 전국 3000여 명의 광역·기초의원 중 수상자를 결정한다.