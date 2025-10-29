- 시멘트 없이도 임플란트 시술 시간 절반 단축·안전성 향상…

-국제학술지 Journal of Functional Biomaterials 게재

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수) 치과 박상윤·양병은 교수 연구팀이 국내 최초로 임플란트 시술 시 시멘트를 사용하지 않고 나사만으로 보철물을 고정하는 디지털 무시멘트 임플란트(Cementless Screw-Retained Prosthesis, CL-SRP)의 임상적 효율성과 안전성을 입증했다. 이번 연구 결과는 국제학술지 Journal of Functional Biomaterials 10월호에 게재됐다.

기존 임플란트 시술은 대부분 시멘트를 이용해 보철물을 부착하지만, 시멘트 잔여물이 잇몸 속에 남을 경우 염증이나 뼈 손실을 유발할 수 있어 안전성 논란이 지속되어 왔다. 연구팀은 이를 해결하기 위해 시멘트 대신 정밀 나사 결합 구조를 적용하고 3차원 디지털 설계 기술을 접목하여 개발된 CL-SRP 시스템에 대해 임상시험을 진행했다.

연구는 한림대성심병원에서 35명의 환자(40개의 단일 임플란트)를 대상으로 시행됐다. 기존 혼합형 방식(CSCRP)과 CL-SRP를 비교한 결과 전체 시술 시간은 평균 57% 단축됐고 인상채득(치아 본뜨기) 시간은 절반 이하로 감소했다. 시술 정확도와 잇몸 형태 변화는 기존과 동일 수준을 유지했으며 임플란트 주변 뼈 흡수량은 30% 이상 감소해 장기 안정성이 확인됐다.

이번 연구는 산업통상자원부 의료기기상용화사업과 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 지원으로 수행됐다. 특히 국내에서 디지털 무시멘트 임플란트를 대상으로 한 첫 무작위 임상시험(Randomized Controlled Trial, RCT)이라는 점에서 학문적 의미가 크다. 특히 시멘트 제거 과정이 없어 감염 위험이 낮고, ‘한 번의 장착(one-abutment–one-time)’ 방식으로 시술이 완료되어 환자 불편감을 크게 줄인 것이 임상적 특징이다.

한림대학교성심병원 치과 박상윤 교수
한림대학교성심병원 치과 박상윤 교수

박상윤 교수는 “이번 연구는 디지털 기술을 접목한 무시멘트 임플란트가 시술 효율성과 안전성을 모두 향상시킬 수 있음을 입증했다”며 “환자에게는 감염 위험을 줄이고, 의료진에게는 진료 생산성을 높이는 새로운 대안이 될 것”이라고 말했다.

한림대학교성심병원 치과 양병은 교수
한림대학교성심병원 치과 양병은 교수

양병은 교수는 “시멘트를 사용하지 않는 디지털 임플란트는 환자 맞춤형 치료와 예후 안정성을 동시에 실현할 수 있는 치료 패러다임”이라며 “한림대성심병원이 주도하는 디지털 치과 진료가 새로운 표준으로 확산될 것”이라고 강조했다.


kty@heraldcorp.com