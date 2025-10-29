서울형 웰니스 관광산업 전망 논의 웰니스·의료 관광 허브 전략 모색 전문가 네트워크 구축·트렌드 공유

2025 서울웰니스페어가 ‘서울형 웰니스 관광산업의 진단과 전망’이란 주제로 오는 10월 31일 14시 서울 중구 코리아나호텔 2층 크리스탈룸에서 개최될 예정이다.

서울시가 주최하는 이번 행사는 웰니스 관련 각계 전문가들을 초청해 서울시의 웰니스 정책 및 산업 전반을 살펴보고, 비전을 제시하기 위해 마련됐다.

특히 의료관광 등 강점 분야를 중심으로 서울이 세계적인 웰니스 관광산업 허브로 성장하기 위한 전략을 모색하고, 서울시·서울시의회·중앙정부·학계·업계·언론 등 전문가 네트워크 구축 및 최신 동향을 공유하는 정기적인 계기도 마련할 계획이다.

이날 1부 행사에 앞서 부대행사로 ‘2025 서울웰니스어워드’ 시상식이 열려 웰니스 관련 분야 발전에 기여한 개인·단체 등을 시상한다. 2부 종합토론에 앞선 기조연설에는 김혜영 서울시의회 의료관광특별위원장, 한이경 폴라리스 어드바이저 대표, 최희정 웰니스앤스파연구원 원장, 박지호 영감의서재 대표가 나선다. 종합토론은 조광익 한국관광학회 수석부회장의 진행으로 이재화 서울시 관광산업과장, 김병삼 한국관광협회중앙회 사무처장, 정유옹 대한한의사협회 수석부회장, 김영상 코리아헤럴드 사장, 김보람 서경대 정책디자인연구소 교수 등이 참여해 열띤 토론을 펼칠 전망이다.

한편, 이날 2025 서울웰니스페어는 웰니스산업이나 정책에 관심이 있는 서울시민 누구나 참여 가능하다.