“108만 고양시민 삶의 질 향상을 최우선 가치로 삼아” ‘공감의 아이콘’, 현장 중심 의정활동에 매진 인천2호선 연장사업 등 교통인프라 확충 노력

제 9대 고양시의회가 후반기 의정활동에 박차를 가하고 있다. 108만 고양시민의 성실한 대변자의 역할을 자처하며, 고양시의 미래와 시민 삶의 질 향상을 최우선 가치로 두고 노력해 온 시의원이 있다. ‘인간적금’이라는 다소 생소한 인생철학을 가진 공소자 고양시의원(아선거구, 기획행정위원장). ‘시민이 행복한 고양시’를 만드는 것을 목표로 시민 한사람 한사람의 목소리를 경청하고, 현장 중심의 의정활동을 통해 실질적인 변화를 이끄는 것 또한 소명으로 삼고 있다. 고양시의 균형발전과 시민의 삶의 질 향상을 위해 의회 차원의 지원과 정책 마련에 역점을 두고 최선의 노력을 다하는 공소자 의원을 만나봤다.

Q. 현재 의정활동에서 가장 역점을 두고 추진하는 사업은?

- 인천 2호선 일산(중산) 연장 사업입니다. 인천 검단에서 김포를 거쳐 고양 일산까지 이어지는 19.6km 노선으로, 경기 서북부의 핵심 광역철도망을 구축하는 것입니다. 이 노선이 고양~은평선 일산 연장과 연계되면 격자형 철도 환승 체계가 구축되어 일산 지역 교통 사각지대를 해소하고, 자족도시 실현과 미래 발전의 핵심 동력이 될 것으로 기대됩니다. 현재 이 사업은 2021년 제4차 국가철도망 구축계획 신규사업에 반영됐으며, 2023년부터 예비타당성 조사가 진행 중에 있습니다. 국토부, 기재부, 인접 지자체와 협력해 예비타당성조사 조기 통과와 차질 없는 추진에 최선을 다하겠습니다.

Q. 고양시민 삶의 질 향상에 스포츠가 미치는 영향은?

- 시민들의 삶의 질 향상에 스포츠는 필수적인 요소라고 생각합니다. 시민들의 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 종목 단체를 체계적으로 지원하고 체육시설을 대대적으로 개·보수 및 신설해 시민들이 쾌적한 환경에서 스포츠를 즐기며 건강을 증진할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, 고양시 체육행정의 투명성과 공정성 확보는 신뢰할 수 있는 스포츠 환경 조성의 초석으로, 이를 위해 꾸준히 애쓰고 있습니다. 앞으로도 고양 시민의 스포츠 복지 실현을 위한 정책 마련과 인프라 확충에 최선을 다하겠습니다.

Q. 다년간의 봉사활동 경험을 통해 배운 점이 있다면.

- 적십자 등 다양한 봉사를 통해 주민들과 직접 만나 소통하는 것이 얼마나 중요한지를 깨달았습니다. 주민들의 어려움을 현장에서 함께 공감하고, 실질적이고 지속 가능한 변화를 만들어야 한다는 책임감 또한 갖게 되었습니다. ‘사람을 적금한다’는 마음으로 앞으로도 시민과 지역사회를 존중하며, 협력하는 자세로 의정활동에 최선을 다하겠습니다.

Q. 지역구에서 가장 눈여겨보고 있는 현안이 궁금합니다.

- 지역구의 가장 큰 현안은 교통 인프라 개선이라고 생각합니다. 특히 고봉산 아래 위치한 중산동의 경우에는 앞서 말씀드린 인천 2호선 일산 연장과 고양-은평선 연계 사업 외에도 경의중앙선, 지하철 3호선, GTX-A 등 전철 이용을 위한 연계 버스 노선 확충이 매우 중요합니다. 주요 거점역을 연결하는 마을버스 및 시내버스 노선 확충하고, 증차 등을 통해 배차간격을 단축해 시민의 이동 편의가 향상될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 아울러 지역 경제 활성화와 주민 복지 증진을 위한 다양한 정책들도 함께 추진해 나가고자 합니다.