몽골국회 산다그오치르 운영위원장 직접 전수 “사회적 약자 지원·나눔 실천, 큰 영광”

서울시의회 강석주 의원(국민의힘·강서2)이 최근 산다그오치르(SANDAG-OCHIR Tsend) 몽골국회 운영위원장으로부터 외국인에게 수여되는 최고 권위의 ‘훙테트 템데그(Hun Tet Temdeg)’ 훈장을 전수받았다고 28일 밝혔다.

이번 훈장은 강 의원이 2007년 대학과 복지 분야 재임 시절부터 몽골 울란바토르시와 이어온 인연을 바탕으로, 교육·복지 분야의 국제협력 교류와 다양한 지원 사업에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.

특히 지난 2023년, 몽골이 50년 만의 폭우로 막대한 수해를 입었을 당시, 현지를 방문 중이던 강 의원은 주몽골 대한민국 대사로부터 양수기 지원 요청을 받고 이를 서울시에 전달해, 서울시가 약 2만 달러 상당의 장비를 지원할 수 있도록 가교역할을 감당했다.

또한 서울시사회복지협의회(회장 김현훈)와 함께 600만원 가량의 양수기 구입비를 지원했으며, 이외에도 몽골 유학생 편의 제공, 한국어어학원 학생 유치, 한·몽 대학원생 교류 확대를 위해 매년 현지를 방문하는 등 지속적이고 실질적인 교류 활동을 이어가고 있다.

강 의원은 “이 훈장은 개인의 영예라기보다 서울시의회와 시민 모두가 함께 일궈낸 인류애의 결실이다”며 “앞으로도 국제협력의 현장에서 사회적 약자를 위한 정책과 나눔의 가치를 확산시키겠다”고 소감을 전했다.

한편 ‘훙테트 템데그’는 몽골 정부를 대신해 올란바토르시에서 보건·복지 발전에 현저한 공로를 세운 인사에게 수여하는 상으로, 명예롭고 존경을 표하는 최고 명예칭호증서(명예훈장)이다.

한편, 강석주 의원은 울란바토르시의회를 방문해 행정위원장이자 울란바토르 시장의 사회정책 자문관인 샘지드마(SEMJIDMAA Bayartulga) 위원장을 만났다. 양측은 울란바토르시가 추진 중인 가정폭력 및 아동학대 예방과 근절을 위한 정책, 교육, 전문가 양성 및 기관 방문 등에 대해 의견을 나눴으며, 필요시 서울시가 적극적으로 지원하기로 공감대를 형성했다.