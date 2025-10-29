‘제6회 송파 교육박람회’ 11월 1일 서울놀이마당서 개최...▲미래교육 ▲진로적성 검사 ▲직업체험 등 50여 개 프로그램 펼쳐져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 오는 11월 1일 오전 10시부터 오후 5시까지 서울놀이마당에서 ‘제6회 송파 교육박람회’를 개최한다.

구는 입시·경쟁 위주의 교육에서 벗어나 청소년 스스로 적성과 진로, 꿈을 찾아갈 수 있도록 매년 교육박람회를 개최하고 있다.

올해 박람회는 교육 현장에서 요구되는 정보를 제공, 진로 및 직업 탐색 체험부터 청소년들이 올 한해 동안 갈고 닦은 끼와 재능을 뽐내는 무대까지 50여 개의 청소년 참여 프로그램이 펼쳐진다.

특히, 이번 박람회에서는 다양한 교육 수요와 최신 교육 트렌드를 공유할 수 있도록 43개 체험 부스를 운영한다. ▲학습유형 및 진로 적성 검사를 비롯해 ▲AI, 드론 등 미래 에듀테크 체험 ▲건축가, 성우, 크리에이터 등 유망직업 체험 등을 할 수 있다.

또, ▲성균관대학교 인공지능혁신 융합대학 홍보관에서는 인공지능 반응형 키오스크와 로봇을 직접 작동해 볼 수 있다.

이외에도 스탬프 투어를 통해 인생네컷 이용권 또는 즉석 간식을 제공하고, 포토존과 쉼터 등을 마련해 즐길거리 가득한 축제로 구성했다.

이날 11시부터 서울놀이마당 특설무대에서는 개막식이 열린다. 서울위례별초 치어리딩 팀의 축하공연을 시작으로 청소년들이 직접 기획·촬영·연기한 ‘송파 청소년영화제’ 우수작 시상식 등을 개최한다.

오후 2시부터는 학생과 청소년이 무대의 주인공이 되는 ‘동아리 공연’을 진행한다. 밴드, 댄스, 치어리딩, 사물놀이 등 총 10개 팀이 마련한 활기 넘치는 공연이 예정돼 있다.

한편, 롯데시네마 월드타워점 18관에서는 오후 2시부터 송파 청소년영화제 상영회도 열린다. 우수작으로 선정된 작품의 감독과 배우가 함께 참여하는 관객과의 대화와 함께 메이킹필름과 NG장면을 비롯한 출품작 상영회가 이어질 예정이다.

서강석 송파구청장은 “이번 ‘송파 교육박람회’를 통해 청소년들의 끼를 발휘하고 즐겁게 체험하며, 최신 교육 정보를 공유하는 기회가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 청소년, 학부모, 선생님, 주민 모두가 함께 성장해가는 송파 교육을 만드는 데에 최선을 다하겠다”고 전했다.