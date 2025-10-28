[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔의 솔로곡이 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼에서 5억뷰를 달성했다. 네 번째 5억 스트리밍 돌파곡이다.

28일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 작년 11월 발표한 방탄소년단 뷔와 박효신의 듀엣곡 ‘윈터 어헤드(Winter Ahead) (with PARK HYO SHIN)’가 스포티파이에서 누적 재생 수 5억 회(10월 25일 자)를 돌파했다.

‘러브 미 어게인(Love Me Again)’, ‘프렌즈(FRI(END)S)’, ‘슬로 댄싱(Slow Dancing)’에 이어 뷔의 솔로곡 통산 네 번째 5억 스트리밍이다.

‘윈터 어헤드 (with PARK HYO SHIN)’는 색소폰과 트럼펫, 몽환적인 프리페어드 피아노(내부에 다양한 물체를 넣어 소리를 변형한 피아노) 연주가 포근한 분위기를 자아내는 재즈 팝(Jazz pop) 장르 곡이다. 로맨틱한 멜로디와 가사에 뷔와 박효신의 목소리가 조화를 이룬다.

이 곡은 발표 직후 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’에 99위로 진입하며 뷔의 다섯 번째 ‘핫 100’ 솔로곡이 됐다. 당시 빌보드는 이 곡을 ‘이번 시즌을 위한 최고의 겨울 노래 27선’(The 27 Best Winter Songs for the Season)에 선정, “초겨울의 첫날의 떠올리게 한다. 따스함과 포근함을 고스란히 담은 곡”이라고 소개했다.

뷔는 지금까지 스포티파이에서 10억 재생 수를 돌파한 ‘러브 미 어게인’을 비롯해 총 12개의 억대 스트리밍 솔로곡을 보유하고 있다.