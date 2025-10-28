[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 28일 영남대 천마아트센터 이시원 글로벌컨벤션홀에서 영남대(총장 최외출)와 지역 발전과 혁신 생태계 조성을 위한 상호 협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 양 기관이 자원 공유와 프로그램 공동 운영 등 상호 교류와 협력에 필요한 사항을 합의한 것이다.

주요 내용으로는 ▲경북 RISE 사업 공동 대응 ▲AI 등 신산업 인력양성 ▲문화·인문 콘텐츠 개발 ▲국가 공모사업 공동 참여 ▲공동 학술행사 개최 및 인적 교류 활성화 등으로, 지역사회와 대학이 함께 성장할 수 있는 협력 기반을 마련했다.

협약식 이후 진행된 ‘YU프론티어 포럼’에서는 최기문 영천시장이 ‘지방소멸시대, 변화와 혁신으로 영천의 미래를 디자인한다’를 주제로 강연을 펼쳤다.

대학의 우수한 연구 역량과 지역 산업을 연결해 지속 가능한 혁신 생태계를 조성하는 것이 지역 발전의 핵심임을 강조했다.

최기문 영천시장은 “이번 협약을 계기로 지역과 대학이 긴밀히 협력해 미래 성장 동력을 발굴하고 지속 가능한 발전 기반을 마련하겠다”며 “앞으로도 대학과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 다양한 협력 사업을 적극 추진해 영천의 밝은 미래를 만들어 나가겠다”고 말했다.