[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 이재명 대통령이 참석한 대구 타운홀 미팅에서 논의된 지역 현안과 관련해 후속 조치를 논의하고 있다고 28일 밝혔다.

김정기 대구시장 권한대행은 이날 동인청사 2층 상황실에서 지난 24일 이재명 대통령이 참석한 타운홀미팅에서 논의된 지역 현안과 시민 건의 사항에 대한 후속 조치사항을 점검하는 자리를 가졌다.

이번 회의에서는 시민들의 염원이 담긴 TK신공항 국가재정 지원과 취수원 이전 등 대구시의 숙원사업에 대해 대통령이 긍정적으로 검토하고 있는 만큼 이를 실현할 수 있는 방안을 마련하기 위해 정부와 긴밀히 협력하기로 했다.

또 섬유와 안경산업 등 대구의 전통 산업 발전은 물론 지역거점 AX 기술 개발사업의 지역 기업 주도, 공정한 공모 절차를 통한 국립치의학연구원 입지 선정 등 새로운 사업들도 대구시가 선도적으로 추진해 나갈 계획이다.

이 외에도 대구시는 첨복단지 입주 기업, 청년 창업자, 공공임대아파트 전세사기 피해자, 지하도 상가 상인 등 현장에서 제기된 다양한 건의 사항에 대해 적극적으로 나서 시민들의 민원을 해결해 나가기로 했다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “타운홀 미팅에서 나온 의견을 실행 가능한 과제로 구체화하고 대통령님이 시민들에게 약속한 사항을 대통령실 및 정부 부처와 협의 창구를 구성해 이행할 수 있도록 최선을 다하겠다“고 말했다.