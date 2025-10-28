[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 28일 대구 남구 이천동 일대에서 iM뱅크와 함께하는 2025년 연탄 나눔 행사를 열었다.

이번 행사는 기업의 사회적 책임 이행과 ESG 경영 실천을 통한 지역 상생을 목표로 20여명의 봉사단원이 참여했으며 iM뱅크 임직원과 iM뱅크 대학생 홍보대사를 비롯해 남구청 관계자 및 사랑의연탄나눔운동 이양우 이사장과 심미진 본부장이 함께했다.

iM뱅크의 후원으로 진행된 이번 나눔활동은 총 8420만원 상당의 지원을 통해 대구·경북지역 내 취약계층 455세대에 세대당 200장씩, 총 9만1000장의 연탄이 전달될 예정이다.

iM뱅크는 지역 복지 사각계층을 위한 맞춤형 나눔활동을 지속하고 있으며 매년 김장김치 및 연탄나눔 지원을 하고 있다.

올해도 급격한 기온차로 추워진 시기에 맞춰 연탄을 전달했다.

황병우 은행장은 “나눔은 기업이 지역사회와 함께 성장하기 위한 가장 기본적인 실천이자 마음의 온도를 높이는 일”이라며 “iM뱅크는 앞으로도 ESG 경영 실천을 통해 더 따뜻한 사회를 만들어 나가겠다”고 말했다.