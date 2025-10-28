[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]대규모 투자 유치와 국제 외연 확장을 위해 미국을 방문 중인 김동연 경기도지사가 첫 공식 일정으로 현지에서 활동하는 바이오, 인공위성, 휴먼 로봇 등 첨단 산업 분야 차세대 리더들을 만나 소통하며 협력을 제안했다.

김동연 지사는 27일(현지 시각) 미국 보스턴의 공유오피스 ‘케임브리지이노베이션센터’(CIC·Cambridge Innovation Center)에서 윤정효 노나테크놀로지 공동창립자, 이동엽 뉴잉글랜드 생명과학협회 보스턴 과학자 협회장, 이재교 하버드 의과대학 박사 등과 ‘차세대 혁신 리더 간담회’를 열었다.

김동연 지사는 간담회에 앞서 “경기도는 여러분들이 종사하고 계시는 첨단 산업 분야에 있어 대한민국에서 가장 앞서 있고 가장 열심히 하는 곳”이라며 차세대 리더들의 관심을 당부했다.

이어 “현재 AI혁신클러스터 거점을 조성 중인데 판교 AI허브, 시흥 AI바이오, 부천 AI로봇, 하남 AI서비스, 의정부 AI제조, 성남 AI피지컬 클러스터 등이 있다. 코리안 실리콘밸리라고 하는 판교는 3판교에 이어 4판교까지 계획하고 있다. 판교+20이라고 20곳 이상에 스타트업 허브도 만들고 있다”며 교류를 제안하기도 했다.

데이터센터 사용수 재처리 장비 개발을 하고 있다는 노나테크놀로지 윤정효 대표는 “경기도에 공장이 많으니 수처리 기술에 대한 수요가 있을 것으로 본다. 그런데 협업을 하고 싶어도 누구랑 연결해야 하는지 접근 하기가 힘들다”며 이에 대한 해결책을 건의했다.

김 지사는 즉석에서 “제가 직접 다 하겠다”며 “직접 소통해야 성의도 있고 바로 (협업도)할 수 있다. 제가 (협업담당기관인) 경기도경제과학진흥원장에게 특별히 지시를 해서 협업 관련 내용을 직접 보고받도록 하겠다. 편하게 연락해달라”고 강조했다.

이 밖에도 경기도와 서울, 인천 송도 같은 곳 유기적인 협업이 이뤄졌으면 좋겠다는 우정훈 BW 바이오메드 대표 제안에 김 지사는 “아주 좋은 생각”이라며 “경기도면 어떻고, 인천이면 어떻겠나. 가끔 정치적으로 시도지사가 당이 달라서 이런 문제가 대두할 수 있지만 개의치 않고 잘 협력하도록 하겠다”고 답했다.

이번 간담회는 17세기 신대륙 개척 때 중심지였을 정도로 미국의 강인한 개척 정신의 발상지인 보스턴 현지에서 활동 중인 차세대 한인을 만나 경기도와 협력 방안 논의, 한미 혁신동맹을 위한 의견 청취 등을 위해 마련됐다.

행사가 열린 CIC는 1999년 매사추세츠공과대(MIT) 졸업생 티모시 로우(Timothy Rowe)가 창업한 공유형 사무실이다. 약 1만 1000m, 5개 층 규모다. 보건복지부 출연기관인 한국보건산업진흥원도 미국지사를 뉴욕에서 보스턴으로 이주하면서 이곳에 자리 잡았고, 진흥원 지원으로 국내 바이오 기업 30개 사도 입주했다.