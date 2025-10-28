상온·자동화 창고 기반 물류 인프라 구축

[헤럴드경제=박로명 기자] 동부건설은 삼성전자가 전북 고창군에 건설하는 대규모 스마트 물류센터 ‘삼성전자 고창 CDC(Central Distribution Center) 물류센터’ 공사를 단독 수주했다고 28일 밝혔다.

총 공사금액은 1571억원으로 동부건설이 단독 시공사로 참여한다. 공사 기간은 약 25개월이다. 이번 사업은 연면적 5만795평 규모의 창고시설(창고동 2층, 지원동 4층)을 신축하는 공사로 상온 물류와 자동화 시스템을 결합한 첨단 창고형 물류센터로 조성된다.

특히 설계 초기 단계부터 에너지 절감형 설비 적용, 친환경·재활용 자재 활용, 저탄소 공정관리 체계 도입 등을 통해 지속 가능형 물류센터로 구축될 예정이다.

동부건설은 그동안 공공공사 부문에서 안정적인 시공능력과 원가·품질 관리 역량을 기반으로 최근에는 산업·플랜트·물류 등 민간 비주택 부문 수주를 확대하며 사업 포트폴리오의 다각화를 시도해 왔다. 실제로 동부건설은 SK하이닉스 부속시설, 오뚜기 백암 물류센터, 삼성메디슨 홍천 공장 등 민간 대형 프로젝트를 연이어 수주한 바 있다.

이번 삼성전자 고창 CDC 단독 수주는 기존의 공공 중심 사업구조에서 민간 첨단 인프라 시장으로 외연을 확장해 나가는 흐름을 가속화하는 성과로 평가된다.

동부건설 관계자는 “이번 수주는 삼성전자와 같은 초대형 글로벌 민간 발주처로부터 동부건설의 시공 신뢰도와 품질 경쟁력을 인정받은 결과”라며 “특히 민간 물류센터 시장에서 대규모 단독 수주를 확보했다는 점에서 향후 스마트물류 분야 수주 확대의 교두보가 될 것으로 기대한다”고 말했다.