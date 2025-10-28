영일대·송도서 드론·불꽃·전통 공연, 밤하늘 화려하게 수놓는다

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 2025 APEC 정상회의 개최를 기념해 오는 29일부터 11월 1일까지 ‘포항불꽃쇼’를 영일대해수욕장과 송도해수욕장에서 각각 개최한다.

메인 행사인 ‘불꽃&드론쇼’는 29일 오후 7시 영일대해수욕장 빛의 시계탑 일원에서 ‘우리가 만들어가는 지속 가능한 내일’을 주제로 진행된다.

이날 KBS2 ‘불후의 명곡’ 10주년 우승팀인 이희문 오방신과 힙합 DJ 카주쇼타임의 무대공연으로 막을 올린다.

이어 포항문화재단 제작 ‘이아피(IYHFY)’ 로보틱스 퍼포먼스가 산업도시 포항의 강인한 생명력과 지속가능한 미래를 향한 의지를 표현한다.

행사 후반에는 드론아트쇼를 통해 포항의 상징물과 APEC 개최 기념 메시지를 연출하고, 불꽃쇼로 영일대해수욕장 밤하늘을 화려하게 장식할 예정이다.

서브 행사인 ‘송도 낙화놀이’는 11월 1일 오후 7시 30분 송도해수욕장 송도여신상 일원에서 열린다.

두문리낙화놀이보존회가 200m 와이드 전통 불꽃놀이를 선보이고, 캘리그라피·퓨전국악 공연과 미니 불꽃쇼가 더해져 현장 분위기를 한층 고조시킨다.

특히 이번 행사는 10월 31일부터 11월 1일까지 열리는 해양 미식축제와 연계해 방문객들에게 볼거리, 먹을거리, 즐길거리를 동시에 제공할 계획이다.

포항시는 이번 축제가 영일만항 크루즈에 체류하는 APEC 참가 경제인들에게 도시의 품격과 문화적 매력을 알리는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

또 야간 대형 행사인 만큼 종합상황실을 합동 운영하고, 구역별 안전관리 요원을 배치해 안전사고 예방에도 만전을 기할 방침이다.

이강덕 포항시장은 “APEC 정상회의를 기념해 포항을 찾은 관계자들에게 우리 시를 적극 홍보하고, 품격 있는 도시 브랜드를 구축하며 산업·문화·관광 분야 교류를 활성화하는 계기로 삼겠다”고 밝혔다.